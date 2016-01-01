تفاصيل القبض على خلية إخوانية مصرية في السودان.. صور

آخر الأخباراخبار العالم اليوم › تفاصيل القبض على خلية إخوانية مصرية في السودان.. صور

صورة الخبر: القبض على خلية إخوانية مصرية
القبض على خلية إخوانية مصرية

أعلنت النيابة العامة السودانية، اليوم الخميس، القبض على خلية إخوانية مصرية إرهابية، بحوزتها أسلحة وأحزمة ناسفة، بـ منطقة "الحاج يوسف"، القريبة من الخرطوم، أثناء تحضيرها لعملية إرهابية.

وقالت النيابة السودانية في بيانها "إن وكيل أعلى نيابة، مولانا معتصم عبد الله محمود، بمنطقة الحاج يوسف، وجه اليوم الخميس، بفتح قضية جنائية من قانون مكافحة الإرهاب ضد أحد عناصر الخلية الإرهابية، بمنطقة الحاج يوسف وتسجيل أقوال المتهم كاعتراف قضائي و استصدار أوامر اعتقال بحق بقية أعضاء الشبكة".

وأضاف البيان الصادر عن النيابة: "أحد المتهمين اعترف بتلقيه تدريبات على صناعة وتركيب المتفجرات، وانه تم إرساله وبقية أعضاء الشبكة للسودان عن طريق التهريب بجوازات سفر سورية مزورة".

واضاف البيان أن أعضاء الخلية الإرهابية: "وصلوا البلاد قبل نحو 6 أشهر وظلوا في اجتماعات متنقلة خلال هذه الفترة في مدن ولاية الخرطوم الثلاث، وأن، هدفهم من الشبكة تنفيذ عمليات إرهابية داخل السودان".

يذكر أن السلطات الأمنية كانت قد ضبطت بمنزل بمنطقة الحاج يوسف الردمية سابقا، عبوات وأحزمة ناسفة ومواد كيميائية وأجهزة إلكترونية وخرائط لبعض المدن السودانية.

صورة الخبر: القبض على خلية إخوانية مصرية

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على تفاصيل القبض على خلية إخوانية مصرية في السودان.. صور

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
32677

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
404 Not Found
404 Not Found
Please forward this error screen to 109.228.60.163's WebMaster.

The server can not find the requested page:

  • 109.228.60.163/galileosm/tags/view_tags.asp?FilterURL=www%2Earabnet5%2Ecom%2Fnews%2F2%2F433592%2F%25D8%25AA%25D9%2581%25D8%25A7%25D8%25B5%25D9%258A%25D9%2584%2D%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2582%25D8%25A8%25D8%25B6%2D%25D8%25B9%25D9%2584%25D9%2589%2D%25D8%25AE%25D9%2584%25D9%258A%25D8%25A9%2D%25D8%25A5%25D8%25AE%25D9%2588%25D8%25A7%25D9%2586%25D9%258A%25D8%25A9%2D%25D9%2585%25D8%25B5%25D8%25B1%25D9%258A%25D8%25A9%2D%25D9%2581%25D9%258A%2D%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B3%25D9%2588%25D8%25AF%25D8%25A7%25D9%2586%2D%25D8%25B5%25D9%2588%25D8%25B1&Count=50&URLwrite=1&ResultURL=http://www.arabnet5.com/tag/ (port 80)
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager