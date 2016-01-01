أعلنت النيابة العامة السودانية، اليوم الخميس، القبض على خلية إخوانية مصرية إرهابية، بحوزتها أسلحة وأحزمة ناسفة، بـ منطقة "الحاج يوسف"، القريبة من الخرطوم، أثناء تحضيرها لعملية إرهابية.
وقالت النيابة السودانية في بيانها "إن وكيل أعلى نيابة، مولانا معتصم عبد الله محمود، بمنطقة الحاج يوسف، وجه اليوم الخميس، بفتح قضية جنائية من قانون مكافحة الإرهاب ضد أحد عناصر الخلية الإرهابية، بمنطقة الحاج يوسف وتسجيل أقوال المتهم كاعتراف قضائي و استصدار أوامر اعتقال بحق بقية أعضاء الشبكة".
وأضاف البيان الصادر عن النيابة: "أحد المتهمين اعترف بتلقيه تدريبات على صناعة وتركيب المتفجرات، وانه تم إرساله وبقية أعضاء الشبكة للسودان عن طريق التهريب بجوازات سفر سورية مزورة".
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التعليقات على تفاصيل القبض على خلية إخوانية مصرية في السودان.. صور
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