قال الشيخ يوسف السعداوى، الداعية الإسلامي، إن المعاصى تزيل النعم التي أنعم الله بها على عباده، مستشهدا بالآية الكريمة من سورة آل عمران: "إن الله عزيز ذو انتقام ".
وتابع السعداوى، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس: "الله عبر بالانتقام بعيدا عن العذاب، لأن أكثر شىء يؤلم الإنسان السلب بعد العطاء".
قال الشيخ رمضان عبد الرازق، الداعية الإسلامي، عضو اللجنة العليا للدعوة، إن المنافق أخطر من الكافر؛ لكون الكافر شخصًا واضحًا بينما المنافقين قال عنهم الله سبحانه وتعالى: "مُّذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَٰلِكَ لَا إِلَىٰ هَٰؤُلَاءِ وَلَا إِلَىٰ هَٰؤُلَاءِ ۚ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلً".
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التعليقات على يوسف السعداوي: المعاصي تزيل النعم.. وهذا أشد من العذاب.. فيديو
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