يوسف السعداوي: المعاصي تزيل النعم.. وهذا أشد من العذاب.. فيديو



الشيخ يوسف السعداوى الشيخ يوسف السعداوى



قال الشيخ يوسف السعداوى، الداعية الإسلامي، إن المعاصى تزيل النعم التي أنعم الله بها على عباده، مستشهدا بالآية الكريمة من سورة آل عمران: "إن الله عزيز ذو انتقام ".



وتابع السعداوى، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس: "الله عبر بالانتقام بعيدا عن العذاب، لأن أكثر شىء يؤلم الإنسان السلب بعد العطاء".



قال الشيخ رمضان عبد الرازق، الداعية الإسلامي، عضو اللجنة العليا للدعوة، إن المنافق أخطر من الكافر؛ لكون الكافر شخصًا واضحًا بينما المنافقين قال عنهم الله سبحانه وتعالى: "مُّذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَٰلِكَ لَا إِلَىٰ هَٰؤُلَاءِ وَلَا إِلَىٰ هَٰؤُلَاءِ ۚ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلً".

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وأضاف "عبد الرازق"، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الخميس، أن الله سبحانه وتعالى انزل 13 آية قرآنية تتحدث عن المنافقين، بينما تحدث عن الكفار في آيتين فقط.فيما أشاد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بتنظيم وزارة الأوقاف للمسابقة العالمية للقرآن الكريم، مشددًا على أن هذه المسابقة تؤكد حرص وزارة الأوقاف على صيانة حفظة كتاب الله، وذلك خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون"، الذي يُعرض على شاشة "dmc".وأضاف "الجندي"، أن هذه الفاعلية أثبتت أن حفظة القرآن الكريم في مصر بخير، وأبهروا العالم بحفظهم، وهذا نوع من أنواع الصيانة للرسالة، مشيرًا إلى أن حفظ الشباب للقرآن والسنة النبوية واستظهارها نعمة من الله سبحانه وتعالى.