يواجه رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، مساءلة برلمانية، بسبب عطلته التي قضاها مع صديقته في بحر الكاريبي، وتكلفت 15 ألف جنيه استرليني.
قال جونسون وفق ما نقلته صحيفة ديلي ميل البريطانية إن الملياردير البريطاني، ديفيد روس، هو من تكفل بالإجازة، وهو ما نفاه روس.
وصرح جونسون بأن روس دفع له المبلغ كـ"فائدة عينية" في سجل المصالح العامة، مع وضع اسم الجهة المانحة باسم "السيد ديفيد روس".
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التعليقات على بسبب تكلفة عطلته مع صديقته.. ثورة في العموم البريطاني ضد جونسون
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