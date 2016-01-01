هل يجوز القصر في صلاة المغرب وحكم من فعل ذلك.. الإفتاء تجيب

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ورد سؤال الى دار الافتاء عبر صفحتها الرسمية يقول صاحبه : " اذا کنت فی السفر وصلیت صلاة المغرب قصرا، هل تصلی رکعتین أم ثلاثة " ؟



رد الشيخ احمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء عبر البث المباشر عبر صفحة الدار الرسمية قائلا: " المغرب لا يقصر، يصلي ثلاث ركعات كما هو، فإن قصرت أي صليته ركعتين تجب عليك اعادته اي صلاته مرة ثانية، والذي يقصر هو الصلاة الرباعية فقط وهي { الظهر -العصر -العشاء } فقط وما سواها لا يقصر.



الفرق بين جمع الصلاة وقصرها

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سؤال أجاب عنه الدكتور صبري عبد الرؤوف، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، وذلك من خلال إجابته على السؤال الوارد إليه من أحد مستمعي برنامج "بين السائل والفقيه" المذاع عبر موجات "إذاعة القرآن الكريم".ورد عبدالرؤوف قائلًا: إن قصر الصلاة مرتبط بالسفر لما جاء في قوله تعالى في سورة النساء: {وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ}، ولا قصر للصلاة بدون سفر لأي سبب من الأسباب.وتابع: أما الجمع فقد يكون بسبب السفر أو المطر أو بسبب ضرورة تمنع من أداء الصلاة كأن يتواجد الشخص مثلا في الطريق العام أو طبيب يجري عملية جراحية ولا يستطيع تركها، وقد ورد في الحديث الشريف عن ابن عباس قال: جمع رسول الله بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر؟ حتى لا يحرج أمته، ويكون الجمع بين الظهر والعصر إما جمع تقديم أو جمع تأخير أو بين المغرب والعشاء إما جمع تقديم أو تأخير، ولا جمع بين صلاتي الصبح والظهر وكذلك لا جمع بين صلاتي العصر والمغرب.هل يجوز جمع الصلاة وقصرها للسفر مدة أسبوعهل يجوز جمع الصلاة وقصرها للسفر مدة أسبوع ؟..سؤال أجاب عنه الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال فتوى مسجله له على صفحة دار الإفتاء المصرية المذاعة عبر موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك".وأجاب "عبدالسميع"، قائلًا إنه يجوز جمع الصلاة وقصر فى السفر بناء على التلفيق بين المذاهب، فمذهب الحنفية يقول إن أقصى مدة يجوز للمسافر فيها ان يقصر هى أسبوعين، أما مذهب الشافعية يقولون بأنه يجوز جمع الصلاة.وتابع: فإذا سافر الإنسان لمدة أسبوع فيكون قصر على مذهب الحنفية فكأنك أخذت بجزء من رأى الحنفية وبجزء من الشافعية فيجوز ذلك ولا حرج طالما إن فعلت هذا.أقصى مدة مسموح بها في قصر الصلاة للمسافر.. وشروط القصرقال الشيخ محمد وسام، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن العلماء اختلفوا في تقدير المدة التي بها يصبح المسافر في حكم المقيم، ولا يكون عليه قصر صلوات الفرائض.وأضاف وسام، فى إجابته عن سؤال ورد إليه عبر موقع اليوتيوب، ( ما أقصى مدة مسموح بها في قصر الصلاة للمسافر؟)، إن الفقهاء يقولون إن أقصى مدة مسموح بها لقصر الصلاة إذا نوى الإقامة لا تزيد قصر الصلاة على 3 أيام غير يومي الدخول والخروج، فإذا كانت المسافة بين البلدتين تتجاوز 85 كيلو متر وكان يقيم 3 أيام فقط غير يومي الدخول والخروج فله الجمع والقصر، أما إذا نوى الإقامة أكثر من ذلك فمن ساعة الوصول لا يكثر ولا يجمع وليس بعد 3 أيام.علي جمعة يكشف عن أقصى مدة لقصر الصلاة للمسافرقال الدكتور علي جمعة، المفتي السابق، إنه يترتب على السفر أحكام شرعية أهمها: قصر الصلاة الرباعية، وإباحة الفطر للصائم، وامتداد مدة المسح على الخفين إلى ثلاثة أيام، والجمع بين الظهر والعصر، والجمع بين المغرب والعشاء.وأوضح «جمعة» في فتوى له ، أنه يشترط في السفر الذي تترتب عليه أحكامه أمور هي: «بلوغ المسافة أو يزيد-قصد-عدم المعصية «ألا يكون الحامل على السفر فعل معصية»، ومسافة السفر التي تتغير بها الأحكام مسافته أربعة برد؛ وكل برد أربعة فراسخ والفرسخ ثلاثة أميال هاشمية يعني أن المسافة بالأميال تساوي (16 فرسخ × 3) 48 ميلا هاشميا وتساوي هذه المسافة حوالى (83.5 ) كيلو متر.وبيّن كيفية القصر أنه ويجوز للمسافر هذه المسافة أن يقصر الصلاة ومعناه أن يصلي الرباعية «الظهر -العصر-العشاء» ركعتين، والقصر غير لازم للجمع فيمكن للمسافر أن يقصر الصلاة دون أن يجمعها، أما الصبح والمغرب فلا يقصران.وألمح إلى أن كيفية الجمع بان يصلي الظهر والعصر في وقت أيهما شاء، وكذلك المغرب والعشاء ويمكن أن يجمعهما ويقصر الرباعية ويجوز أن يجمعهما بالإتمام بغير قصر. فإن كان في جمع التأخير عليه أن ينوي قبل خروج وقت الصلاة الأولى أنه يجمعها تأخيرا مع وقت الصلاة الثانية.وتابع: أنه ذهب الأحناف إلى أنه إذا نوى المسافر الإقامة أكثر من خمسة عشر يومًا فيقصر صلاته ويجمعها.