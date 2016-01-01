خبراء: الرجال أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا

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خبراء: الرجال أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا

أعلن خبراء روس، أن الرجال أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا الجديد من النساء.

وجدت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، أن ثلثي الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا هم من الرجال، وربط الخبراء الروس هذه البيانات بحقيقة أن الكثير من الرجال يدخنون، وبالتالي يتطور الفيروس في رئتيهم بسرعة أكبر إلى التهاب رئوي لانموذجي، والسبب الآخر وراثي، حيث يمكن أن يكون الرجال أكثر قابلية للمرض ومن بين العوامل أيضا النشاط الاجتماعي المنخفض للمرأة ما يقل من احتمالات إصابتها بمرض خطير، حسب ما نقلت صحيفة "إزفيستيا".

وقال رئيس قسم الأمراض المعدية في مستشفى الجامعة الروسية "صداقة الشعوب"، إن الرجال الصينيين أكثر نشاطا اجتماعيا وبالتالي أكثر عرضة للإصابة... كما اقترح أن النساء أقل عرضة لطلب المساعدة الطبية.
وقالت أخصائية في علم الأوبئة والأمراض المعدية، غالينا كوجيفنيكوفا، إن هناك إصابات فيروسية أخرى التي يتعرض لها الرجال أكثر من النساء، على سبيل المثال، ساركوما كابوزي، لكن الأمر يتطلب دراسة دقيقة في حالة فيروس كورونا.

في وقت سابق، ذكرت وزارة الصحة الروسية، أن هذا الفيروس يشكل أكبر خطر على الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 35 إلى 50 سنة، بغض النظر عن العرق والوضع الاجتماعي، فعدد قليل من الأطفال والنساء الحوامل يصابون بالعدوى.

أعلنت السلطات في إقليم هوبي الصيني، اليوم الخميس، ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا المستجد في الإقليم إلى 1310 أشخاص، والمصابين إلى 48.2 ألف وشفاء نحو 3441 حالة.

المصدر: سبوتنيك

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