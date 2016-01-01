طور باحثون صينيون نظاما شاملا لفحص درجة حرارة الجسم دون تماس، والتعرف على الهوية؛ بهدف تسهيل أعمال الوقاية والسيطرة على الالتهاب الرئوي الناتج عن فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وذكرت الشركة الوطنية الصينية للطاقة النووية في بيان اليوم الخميس أنه يمكن لنظام (إكس إتش-تي1) تحديد الهوية عبر تقنية التعرف على الوجه
وفحص درجة حرارة الجسم دون تماس، وأن العملية للشخص الواحد تستغرق بضع ثوان فقط مع هامش خطأ في دقة قياس درجة الحرارة أقل من 3ر0 درجة مئوية، حيث يقوم النظام بعد ذلك بإنشاء معلومات مجمعة حول هوية الشخص ودرجة حرارة الجسم وإضافته إلى قاعدة البيانات.
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التعليقات على الصين تطور نظامًا شاملًا للتعرف على الهوية وقياس درجة حرارة الجسم دون تماس
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