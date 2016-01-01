

هبوط يصل إلى 56 ألف جنيه بأسعار فولكس فاجن تيجوان 2020 هبوط يصل إلى 56 ألف جنيه بأسعار فولكس فاجن تيجوان 2020

بعد مرور أسابيع قليلة على إطلاق فولكس فاجن مصر لموديل 2020 من سيارتها تيجوان من فئة SUV بالسوق المصري، شهد هذا الموديل تخفيضات كبيرة بأسعار فئاته بلغ أقصاها 56 ألف جنيه، وبذلك أصبحت أسعار هذه الفئات كالتالي:



- فئة أولى من 555 ألف جنيه إلى 529 ألف جنيه (تخفيض 26 ألف جنيه).



- فئة ثانية من 605 ألف جنيه إلى 579 ألف جنيه (تخفيض 26 ألف جنيه).

- فئة ثالثة من 695 ألف جنيه إلى 639 ألف جنيه (تخفيض 56 ألف جنيه).وتشترك هذه الفئات في ضمها لنفس المحرك المكون من 4 اسطوانات، وتبلغ سعته 1400 سي سي وقوته 150 حصان وعزمه 250 نيوتن متر، ويتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي 7 سرعات ينقل قوته للعجلات الأمامية للسيارة (خاصية الجر الأمامي)، ومعه يمكن للسيارة التحرك من الثبات لسرعة 100 كم/ساعة في 9.2 ثانية، وبسرعة قصوى 222 كم/ساعة.أما بالنسبة للتجهيزات التي تحملها فئات هذا الموديل فتشمل الآتي:فئة أولى:- إطارات بأطواق (جنوط) رياضية 17 بوصة.- مثبت سرعة.- عجلة قيادة متعددة الاستخدامات مغطاة بالجلد.- سنسور أمامي وخلفي للمساعدة في ركن السيارة.- كاميرا خلفية.- زجاج داكن.- نظام مانع لإدارة المحرك لحماية السيارة من السرقة.- مرايات جانبية كهربائية.- نظام صوتي يضم 8 سماعات.فئة ثانية:تضم التجهيزات السابقة بالإضافة إلى:- مقبس كهربائي 230 فولت بالصندوق الخلفي للسيارة.- مصابيح أمامية LED.- فتحة سقف بانورامية.فئة ثالثة:وتضم تجهيزات الفئتين السابقتين بالإضافة إلى:- إطارات بأطواق (جنوط) رياضية 18 بوصة.- فرش داخلي من الجلد.- مصابيح أمامية وخلفية LED.- شاشة رقمية بديلة للعدادات التقليدية بالسيارة.- تكييف هواء أوتوماتيكي ثلاثي النطاق.- مقاعد أمامية قابلة للتعديل كهربائيا.











