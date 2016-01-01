

فولكس فاجن تطرح "كادي لايف 2020" بتجهيزات خاصة لأصحاب الهمم فولكس فاجن تطرح "كادي لايف 2020" بتجهيزات خاصة لأصحاب الهمم

أعلنت الشركة المصرية وأوتوموتيف الوكيل الحصري لعلامة فولكس فاجن في مصر، رسميًا عن وصول طراز كادي لايف لعام 2020 بتجهيزات خاصة لأصحاب الهمم" ذوي الاحتياجات الخاصة"، وكبار السن من مُستخدمي المقاعد المُتحركة، لتجعل تنقلهم أكثر راحة وأمانًا، ولتكون كادي هي أول سيارة تُقدم في مصر بهذه المواصفات الفريدة.



وتعتمد الفكرة الأساسية للتجهيزات الخاصة، والجديدة لهذا الطراز على الدخول الكامل، والسهل للمقاعد المتحركة للسيارة، لتبدأ التجهيزات بوجود مُنحدر مُتحرك Ramp في خلفية السيارة، يظهر مع فتح الأبواب الخلفية، يمكن سحبه وإخراجه بسهولة تامة، ومن هنا يستطيع أصحاب المقاعد المتحركة الدخول المباشر للسيارة بسهولة ويسر، ليس هذا فحسب، بل توجد أيضًا نقاط تثبيت خاصة لتثبيت المقعد المُتحرك، مع دعمه بأحزمة خاصة للتثبيت والجر، ستساعد في دفع وزن الكرسي والراكب، ومنعه من الانزلاق عند تركه، بالإضافة إلى وجود دعامة خاصة لتثبيت ظهر الكرسي المتحرك، مع دعامة أخرى للرأس، فضلًا عن وجود حزام أمان خاص للشخص الجالس على الكرسي المتحرك، ليتمتع بأعلى معدلات الأمان، كأنه مقعد أصلي للسيارة في



حالة وقوع حادث للسيارة، كما يوجد مساحات ممتازة لرأس الراكب تبلغ 20 سم تقريبًا للشخص البالغ.

يحصل هذا الطراز على العديد من تجهيزات دعم الأمن والسلامة القياسية، بوجود 4 وسائد هوائية، ونظام ABS لمنع انغلاق المكابح، ونظام ESP لحفظ وتعزيز التوازن الإلكتروني للسيارة، بالإضافة إلى علبة تروس تفاضلية إلكترونية من الفئة القابلة للانغلاق EDL التي تضمن أعلى معدلات التماسك أثناء الدخول السريع للمنحنيات.يتوافر طراز كادي لايف 2020 بمحركين، الأول محركTSI بسعة 1.4 لتر تربو موزعة على أربع أسطوانات بـ16 صمامًا، وبسحب مضغوط للهواء، ليقدر على استخراج قوة 125 حصانًا من 5000 إلى 6000 دورة في الدقيقة، مع 220 نيوتن متر للعزم الأقصى للدوران يظهر في حيز الدورات ما بين 1500 و 3500 دورة في الدقيقة، ويتصل هذا المحرك بصندوق سرعات أوتوماتيكية DSGمن سبع سرعات أمامية، يقوم بتوصيل قوة المحرك لنظام الجر الأماميللعجلات، ليقدر هذا الطراز على التسارع من 0 – 100 كم/ ساعة في 11.3 ثانية مع القدرة للوصول لسرعة قصوى تبلغ 183 كم/ ساعة، مع بلوغ متوسط استهلاك الوقود 5.8 لتر لقطع كل 100 كم.ويأتي المحرك الثاني بسعة 1.6 لتر، موزعة على أربع أسطوانات بـ16 صمامًا، وبسحب طبيعي للهواء، ليقدر على استخراج قوة 110 حصان عند 5800 دورة في الدقيقة، مع 155 نيوتن متر للعزم الأقصى للدوران يظهر في حيز الدورات ما بين 3800 و 4000 دورة في الدقيقة.يصل هذا المحرك مع صندوق سرعات يدوي من خمس سرعات أمامية يقوم بتوصيل قوة المحرك لنظام الجر الأمامي للعجلات، ليقدر هذا الطراز على التسارع من 0 – 100 كم/ ساعة في 12.5 ثانية، مع القدرة للوصول لسرعة قصوى تبلغ 172 كم/ ساعة، مع بلوغ متوسط استهلاك الوقود 7.1 لتر لقطع كل 100 كم.يأتي هذا الطراز بنظام صوتي مكون من 4 مكبرات للصوت، موصل بنظام تشغيل الوسائط المُتعددة والراديو، الذي يأتي بوحدة كمبيوتر رحلات مع فتحات توصيل للأجهزة من فئة USB وAUX، مع قارئ للأقراص المُدمجة من فئة SD card، كما أن السيارة تتميز بإمكانية الاختيار ما بين وضعية السبعة مقاعد دون الجلوس على المقعد المتحرك، أو اصطحاب خمسة أشخاص، بالإضافة إلى شخص سادس يجلس على المقعد المتحرك.







