

أضرار أحذية الكعب العالي.. كيف تصيب أغلب مناطق الجسم؟ أضرار أحذية الكعب العالي.. كيف تصيب أغلب مناطق الجسم؟

تؤكد إحصاءات الرابطة الأمريكية لطب علاج الأقدام، أن 71% من النساء اللاتي يرتدين أحذية الكعب العالي، قد أصبن بآلام وأوجاع لهذا السبب، ما يكشف عن أضرار أحذية الكعب العالي، سواء للقدمين بطبيعة الحال أو بالنسبة لمناطق أخرى في الجسم، كما نوضح الآن.



أضرار أحذية الكعب العالي للقدمين

تتعدد أضرار أحذية الكعب العالي بالنسبة للأقدام، حيث يبدو من الواضح تسبب تلك الأحذية المرتفعة عن الأرض في إصابة النساء بأزمة تورم إبهام القدم، المعروفة باسم الوكعة، والتي تحدث بسبب ميل إصبع الإبهام في اتجاه الأصابع الأخرى نظرا لضيق مساحة تلك النوعية من الأحذية.



أزمة أخرى تنتج عن ارتداء أحذية الكعب العالي، وتتمثل في المعاناة من التهاب وتر أخيل، حيث تعمل تلك الأحذية على تقليل حركات مفصل الكاحل بدرجة تضره، وتتسبب لاحقا في أزمة التهاب وتر أخيل، الذي يعد ألم وتورم مؤخرة الكعوب من ضمن أعراضها.

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يشير البعض إلى أن أضرار أحذية الكعب العالي، تصل إلى زيادة فرص المعاناة من أزمة إصبع القدم المطرقية المسببة للألم، كما أن تلك الأحذية تساهم في الإصابة بورم مورتون العصبي، الذي ينتج عن الضغط الهائل الواقع على الأقدام في هذا الوقت.أضرار أخرى لأحذية الكعب العاليليست الأقدام وحدها من تصاب بالأذى مع ارتداء أحذية الكعب العالي، بل يمكن لمناطق أخرى في الجسم أن تتضرر أيضا، من بينها الفخذ، حيث تتطلب تلك الأحذية الحفاظ على الاتزان عبر ميل المنطقة السفلية من الظهر للأمام، لتتغير درجة ميل الفخذ مع العمود الفقري، وهو الأمر الذي يتسبب في تقلص عضلات الفخذين بما يصيب تلك المنطقة بالألم.تعاني الركبة كثيرا بسبب تلك الأحذية، مع اضطرارها إلى تحمل أغلب الوزن للحفاظ على اتزان الجسم، وهو ما يؤدي في النهاية إلى المعاناة من التهاب المفصل التنكسي، والذي تتنوع أعراضه المقلقة بين آلام المفاصل وزيادة صلابتها عن الحد الطبيعي، علاوة على صعوبة الحركة.يحذر الأطباء كذلك من أضرار أحذية الكعب العالي التي تمتد إلى العمود الفقري، الذي تتحول درجة ميلانه مع ارتدائها، ليزيد الضغط عليه ويصاب الجسم بالألم من كثرة تحمل أوجاعه، ما يكشف في النهاية عن ضرورة عدم المبالغة في ارتداء أحذية الكعب العالي متعددة الأضرار للنساء.