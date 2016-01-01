منذ ديسمبر الماضي، انتشر فيروس كورونا المستجد بشكل واسع للغاية بالصين وعدد من دول العالم، وتم إغلاق مدينة ووهان الصينية باعتبارها مركز الفيروس الذي أصبح يعرف باسم "كوفيد 19"، وحصد الفيروس أرواح أكثر من 1000 شخص وتسبب في إصابة أكثر من 40 ألف آخرين.
وبسبب الفيروس، ألزمت السلطات الصينية الأشخاص بالدولة بالبقاء في منازلهم، وعدم سيرهم دون كمامات، لحين التوصل لعلاج شافٍ من الفيروس بشكل تام.
وقرر شاب مصري تحدي الفيروس القاتل بالرقص على الأغاني في شوارع الصين الفارغة، إذ أن الشاب سافر لزيارة الملاهي والأماكن الترفيهية ولكنه وجد نفسه في مدن خاوية.
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التعليقات على بمهرجان بنت الجيران.. مصري يتحدى كورونا ويرقص بمدينة ووهان الصينية
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