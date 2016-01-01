

بمهرجان بنت الجيران.. مصري يتحدى كورونا ويرقص بمدينة ووهان الصينية بمهرجان بنت الجيران.. مصري يتحدى كورونا ويرقص بمدينة ووهان الصينية

منذ ديسمبر الماضي، انتشر فيروس كورونا المستجد بشكل واسع للغاية بالصين وعدد من دول العالم، وتم إغلاق مدينة ووهان الصينية باعتبارها مركز الفيروس الذي أصبح يعرف باسم "كوفيد 19"، وحصد الفيروس أرواح أكثر من 1000 شخص وتسبب في إصابة أكثر من 40 ألف آخرين.



وبسبب الفيروس، ألزمت السلطات الصينية الأشخاص بالدولة بالبقاء في منازلهم، وعدم سيرهم دون كمامات، لحين التوصل لعلاج شافٍ من الفيروس بشكل تام.



وقرر شاب مصري تحدي الفيروس القاتل بالرقص على الأغاني في شوارع الصين الفارغة، إذ أن الشاب سافر لزيارة الملاهي والأماكن الترفيهية ولكنه وجد نفسه في مدن خاوية.

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ونشر الشاب المصري خالد زكي، عبر حسابه الرسمي بمواقع التواصل الاجتماعي ، فيديو وهو يغني ويرقص مع شابين صينين تعرف عليهما بشوارع ووهان الفارغة، على أنغام أغنية المهرجانات "بنت الجيران".وانتشر الفيديو بشكل واسع بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مثيرا موجة من الضحك والسخرية من الفيروس القاتل.ويذكر أن أعلنت منظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ الدولية بعد انتشار المرض، ويرجح العلماء أن يكون سبب انتقال الفيروس إلى البشر الخفافيش أو الثعابين التي تباع في سوق مدينة ووهان الصينية.