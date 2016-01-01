

أكبر معمر في العالم يكشف سر طول عمره أكبر معمر في العالم يكشف سر طول عمره

بات الياباني تشيتيسو واتانابي أكبر رجل معمر في العالم بعد أن بلغ من العمر 112 عامًا و344 يومًا، ليدخل موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية.



وأجاب واتانابي عن سؤال بشأن سر طول عمره، قائلا: "لا تغضب وحافظ على ابتسامتك"، بحسب صحيفة "يو إس توداي".



وولد واتانابي عام 1907 بمدينة نييغاتا الساحلية شمالي اليابان، وعمل حتى العقد الماضي كمزارع، وتخرج واتانابي من مدرسة زراعية قبل أن ينتقل إلى تايوان للعمل في مجال زراعة قصب السكر، وعاش هناك 18 عاما.

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وعقب انتهاء الحرب العالمية الثانية، عاد واتانابي إلى نييغاتا وعمل موظفا حكوميا حتى تقاعده.