بات الياباني تشيتيسو واتانابي أكبر رجل معمر في العالم بعد أن بلغ من العمر 112 عامًا و344 يومًا، ليدخل موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية.
وأجاب واتانابي عن سؤال بشأن سر طول عمره، قائلا: "لا تغضب وحافظ على ابتسامتك"، بحسب صحيفة "يو إس توداي".
وولد واتانابي عام 1907 بمدينة نييغاتا الساحلية شمالي اليابان، وعمل حتى العقد الماضي كمزارع، وتخرج واتانابي من مدرسة زراعية قبل أن ينتقل إلى تايوان للعمل في مجال زراعة قصب السكر، وعاش هناك 18 عاما.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
The server can not find the requested page:
التعليقات على أكبر معمر في العالم يكشف سر طول عمره
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق