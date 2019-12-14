البورصة تسترد جزءًا من خسائرها الأسبوعية فى مستهل تعاملات اليوم

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صورة الخبر: البورصة تسترد جزءًا من خسائرها الأسبوعية فى مستهل تعاملات اليوم
البورصة تسترد جزءًا من خسائرها الأسبوعية فى مستهل تعاملات اليوم

استردت أسهم ومؤشرات البورصة جزءا من خسائرها السوقية التي منيت بها منذ مطلع تعاملات الأسبوع الجاري، مستهلة آخر تعاملات الأسبوع اليوم الخميس، على ارتفاع جماعي، مدعومة بعمليات شراء استباقية من قبل المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار وبعضا من الأفراد، نتيجة تدني المستويات السعرية للأسهم ووصولها لمناطق مغرية للشراء.

وارتفع المؤشر الرئيسي للسوق "إى جى إكس 30" بنسبة 19. 0%، بما يعادل 26 نقطة ليصل إلى مستوى 13872 نقطة، كما صعد المؤشر الثانوي "إى جى إكس 70" متساوي الأوزان" بنسبة 32. 0%، تعادل 4 نقاط، ليصل إلى مستوى 1261 نقطة، وسط تداولات نشطة بلغت قيمتها نحو 15 مليون جنيه خلال الربع ساعة الأولى من التعاملات، بتداول حوالي 2.6 مليون ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ نحو 736 صفقة شراء وبيع.

المصدر: الدستور

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