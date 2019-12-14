ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس، مع تبدد الآمال في تباطؤ تفشي الفيروس التاجي بعد زيادة في عدد حالات الإصابة الجديدة بالفيروس في الصين مما أدى لإقبال المستثمرين على الأصول الآمنة.
وصعد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.4 %إلى 1571.70 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0312 بتوقيت جرينتش. وزاد الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.2 %إلى 1574.90 دولار.
وقال جون شارما الخبير الاقتصادي لدى بنك أستراليا الوطني "الزيادة المؤسفة في عدد الحالات في إقليم خوبي، حيث ظهر المرض للمرة الأولى... أثرت في الميل للمخاطرة".
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التعليقات على تصاعد الذهب مع انحسار شهية المخاطرة بعد زيادة إصابات كورونا
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