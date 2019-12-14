

بعد تراجع استمر أربعة أيام.. أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس بعد تراجع استمر أربعة أيام.. أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس

شهدت أسعار صرف الدولار أمام الجنيه المصري حالة من الاستقرار مع بداية تعاملات اليوم الخميس 13 فبراير 2020، حيث تراجع أسعار الدولار بنحو 5 قروش ليصل سعر صرف الدولار في البنك المركزي 15.66 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع.



بلغ سعر صرف الدولار في البنك الأهلي المصري وبنك مصر 15.68 جنيه للشراء و15.78 جنيه للبيع، ووصل سعره في البنك العربي الإفريقي الدَّولي ليسجل 15.68 جنيه للشراء و15.78 جنيه للبيع.





كما سجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي وبنك قناة السويس ليسجَّل 15.77 جنيه للشراء و15.87 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي اليوناني يسجل 15.76 جنيه للشراء و15.86 جنيه للبيع، وفي المصرف المتحد سجَّل سعر الدولار 15.66 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع.

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يذكر أن تراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصري بهذا المعدل، نتيجة للزيادة الملحوظة فى موارد البنوك من النقد الأجنبي، خصوصًا من استثمارات صناديق النقد الأجنبي في الأسواق المالية المصرية.