استقرت أسعار اللحوم اليوم، الخميس 13 فبراير 2020 فى محلات الجزارة بالقاهرة الكبرى.
وسجل سعر اللحوم الكندوز بين 110 جنيهات حتى 140 جنيها للكيلو، الضأن المستورد من 60 إلى 80 جنيها، واللحوم البتلو من 140 إلى 180.
وتراوح سعر كيلو اللحم المفروم من 100-130 جنيها والسجق 110-125 جنيها.
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التعليقات على 140 جنيهًا لكيلو البتلو.. أسعار اللحوم اليوم الخميس 13-2-2020
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