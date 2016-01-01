4 أنواع مهملة من الفواكه تحرق الدهون بسرعة كبيرة



لفواكه تحرق الدهون بسرعة كبيرة لفواكه تحرق الدهون بسرعة كبيرة



تعد الفواكه الأكثر غني بالألياف كما أنها غالبًا ما تكون منخفضة السعرات الحرارية ولديها عدد كبير من الفوائد الصحية. وتعتبر الفواكه الأفضل لإنقاص الوزن لأنها تتحرك ببطء في القناة الهضمية وتعطينا شعورا بالامتلاء



إليك أبرز الفواكه التى تساعد على إنقاص الوزن يقدمها موقع بولد سكاى الهندى



1. الأفوكادو

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يحتوي الأفوكادو على مركبات نشطة بيولوجيًا تساعد على تقليل خطر الإصابة بالسمنة. كما أنها تعتبر مصدرا غنيا للألياف الغذائية التي تزيد من الشبع ويقلل من الرغبة في تناول الطعام.2. التوتيمنع ويحسن الكبد الدهني والسمنة لدى الفرد. وتبين الدراسة أيضًا أن التوت يساعد في تقليل وزن الجسم ومحتوى ثلاثي الجلسرين الكبدي.3. الكيوييحتوي على الألياف القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان. استهلاك الفاكهة يعطي شعورا بالامتلاء والشبع ، مما يجعلنا نتخلص من السعرات الحرارية الزائدة المسؤولة عن زيادة الوزن. كما أنه يحتوي على إنزيم يسمى الأكتينيدين يساعد على الهضم4. الرمانيحتوي على 4 جرام من الألياف الغذائية كما أنه غنى بوجود مضادات الأكسدة عالية التى تحارب تكون الدهون فى الدم