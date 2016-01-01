للسيدات.. تعرفي على مضاعفات سكر الحمل على الأم والجنين

آخر الأخبارالصحة والجمال › للسيدات.. تعرفي على مضاعفات سكر الحمل على الأم والجنين

صورة الخبر: مضاعفات سكر الحمل
مضاعفات سكر الحمل


تفرز المشيمة هرمونات للحفاظ على الحمل، فترفع الهرمونات مقاومة الجسم للأنسولين، مما يؤدي إلى سكر الحمل، فتعرف على مضاعفات سكر الحمل على الجنين وفقًا لموقع "wikihow".

مضاعفات سكر الحمل على الجنين:

-النمو الزائد.
- خطر الإصابة بالسمنة.
-انخفاض سكر الدم عند الجنين.
- من الممكن ان يؤدي للوفاة المفاجئة.

مضاعفات سكر الحمل على الأم:
- تسمم الحمل.
- ارتفاع ضغط الدم.
- الإصابة بالسكر.

المصدر: موقع "wikihow"

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على للسيدات.. تعرفي على مضاعفات سكر الحمل على الأم والجنين

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
55508

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
404 Not Found
404 Not Found
Please forward this error screen to 109.228.60.163's WebMaster.

The server can not find the requested page:

  • 109.228.60.163/galileosm/tags/view_tags.asp?FilterURL=www%2Earabnet5%2Ecom%2Fnews%2F2%2F433554%2F%25D9%2584%25D9%2584%25D8%25B3%25D9%258A%25D8%25AF%25D8%25A7%25D8%25AA%2D%25D8%25AA%25D8%25B9%25D8%25B1%25D9%2581%25D9%258A%2D%25D8%25B9%25D9%2584%25D9%2589%2D%25D9%2585%25D8%25B6%25D8%25A7%25D8%25B9%25D9%2581%25D8%25A7%25D8%25AA%2D%25D8%25B3%25D9%2583%25D8%25B1%2D%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AD%25D9%2585%25D9%2584%2D%25D8%25B9%25D9%2584%25D9%2589%2D%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A3%25D9%2585%2D%25D9%2588%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AC%25D9%2586%25D9%258A%25D9%2586&Count=50&URLwrite=1&ResultURL=http://www.arabnet5.com/tag/ (port 80)
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager