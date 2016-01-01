للسيدات.. تعرفي على مضاعفات سكر الحمل على الأم والجنين



مضاعفات سكر الحمل مضاعفات سكر الحمل



تفرز المشيمة هرمونات للحفاظ على الحمل، فترفع الهرمونات مقاومة الجسم للأنسولين، مما يؤدي إلى سكر الحمل، فتعرف على مضاعفات سكر الحمل على الجنين وفقًا لموقع "wikihow".



مضاعفات سكر الحمل على الجنين:



-النمو الزائد.

- خطر الإصابة بالسمنة.

-انخفاض سكر الدم عند الجنين.

- من الممكن ان يؤدي للوفاة المفاجئة.

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