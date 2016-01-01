هنتعشى إيه النهاردة.. تشيز كيك بالجبنة وسبرنج رولز

تشيز كيك بالجبنة
تحتار النساء فى اختيار قائمة طعام مناسبة للعشاء تجمع بين كل العناصر الغذائية المفيدة، وفى نفس الوقت تكون خفيفة ويتم هضمها فى وقت قصير حتى لا تتسبب في مشاكل أثناء النوم، وهذا لا يعنى أن يكون العشاء دائما "جبن ولانشون".
ونقدم لكم بشكل يومي قائمة طعام متنوعة من الأطباق التى تشعرك بالشبع وفى نفس الوقت يمكن تقديمها على مائدة العشاء
قادير تشيز كيك بالجبنة
بسكوت سادة زبدة
ربع كيلو جبنة كريمي
نصف كوب سكر بودره
نصف كوب مربى
2 ملعقة كبيرة جيلاتين
كوب لبن كريم شانتى
طريقة تحضير تشيز كيك بالجبنة
* سيحى الزبدة وإخلطيها مع البسكوت المفروم ثم إفرديها فى قاع صينية
* ذوبي الجيلاتين فى اللبن الدافىء واخلطيه مع الجبنة والسكر والمربى في الخلاط
* ضيفي الخليط على قاعدة البسكويت وادخليها الثلاجة حتى تتماسك
* زينى التشيز كيك بالكريم شانتى.
طريقة عمل سبرنج رولز الشيف شربيني
مقادير سبرنج رولز
400 جرام جبن كريم على حرارة الغرفة
1 كوب سكر بودرة
قشطة ساور كريم
1 ملعقة صغيرة فانيليا
عجينة سبرنج رولز أو جلاش
زيت للقلي بحسب الحاجةفراولة معجون اللصق
1 ملعقة كبيرة دقيق
2 ملعقة كبيرة ماء للتزيين
فراولة صوص
فراولة حسب الرغبة
شوكولاتة حسب الرغبة
طريقة تحضير سبرنج رولز بحشوة التشيز كيك
* تخلط الجبنة الكريمة مع السكر البودرة مع الكريمة
* ثم يضاف الفراولة المقطعة وصوص الفراولة ثم يضاف القشطة والساور كريم
* تخلط المكونات ثم يحشى بها قطع الجلاش
* ثم تقلى في الزيت حتى تصل الى اللون الذهبي وتقدم وتزين مع الفراولة .
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