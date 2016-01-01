هنتعشى إيه النهاردة.. تشيز كيك بالجبنة وسبرنج رولز



تشيز كيك بالجبنة تشيز كيك بالجبنة





تحتار النساء فى اختيار قائمة طعام مناسبة للعشاء تجمع بين كل العناصر الغذائية المفيدة، وفى نفس الوقت تكون خفيفة ويتم هضمها فى وقت قصير حتى لا تتسبب في مشاكل أثناء النوم، وهذا لا يعنى أن يكون العشاء دائما "جبن ولانشون".



ونقدم لكم بشكل يومي قائمة طعام متنوعة من الأطباق التى تشعرك بالشبع وفى نفس الوقت يمكن تقديمها على مائدة العشاء

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قادير تشيز كيك بالجبنةبسكوت سادة زبدةربع كيلو جبنة كريمينصف كوب سكر بودرهنصف كوب مربى2 ملعقة كبيرة جيلاتينكوب لبن كريم شانتىطريقة تحضير تشيز كيك بالجبنة* سيحى الزبدة وإخلطيها مع البسكوت المفروم ثم إفرديها فى قاع صينية* ذوبي الجيلاتين فى اللبن الدافىء واخلطيه مع الجبنة والسكر والمربى في الخلاط* ضيفي الخليط على قاعدة البسكويت وادخليها الثلاجة حتى تتماسك* زينى التشيز كيك بالكريم شانتى.طريقة عمل سبرنج رولز الشيف شربينيمقادير سبرنج رولز400 جرام جبن كريم على حرارة الغرفة1 كوب سكر بودرةقشطة ساور كريم1 ملعقة صغيرة فانيلياعجينة سبرنج رولز أو جلاشزيت للقلي بحسب الحاجةفراولة معجون اللصق1 ملعقة كبيرة دقيق2 ملعقة كبيرة ماء للتزيينفراولة صوصفراولة حسب الرغبةشوكولاتة حسب الرغبةطريقة تحضير سبرنج رولز بحشوة التشيز كيك* تخلط الجبنة الكريمة مع السكر البودرة مع الكريمة* ثم يضاف الفراولة المقطعة وصوص الفراولة ثم يضاف القشطة والساور كريم* تخلط المكونات ثم يحشى بها قطع الجلاش* ثم تقلى في الزيت حتى تصل الى اللون الذهبي وتقدم وتزين مع الفراولة .