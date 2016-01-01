قال الدكتور محمد هانى استشارى العلاقات الأسرية إن مساوئ التكنولوجيا الحديثة المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعى بالنسبة للشباب لا حصر لها .
وأضاف الدكتور محمد هانى من خلال حواره المذاع ببرنامج 8 الصبح على فضائية dmc من أن لعبة "skull breaker " عبارة عن لعبة تحد جديدة تنتشر فى المدارس وتسبب إصابة شديدة وتثير مخاوف أولياء الأمور .
وأشار استشارى العلاقات الأسرية إلى ان لعبة الحوت الازرق كانت تجعل الطفل يفقد حياته ويكتئب فهى عبارة عن تحديات لشخصية المراهق التى لم تكتمل، موضحا أن المراهق يمتلك اضطرابات نفسية وعصبية لاختراق تفكير الأطفال المراهقه بدليل ان اى شيء جديد يقلده المراهقون اولا قبل الجميع .
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
The server can not find the requested page:
التعليقات على لعبة تحدى جديدة تنتشر في المدارس تثير مخاوف أولياء الأمور.. فيديو
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق