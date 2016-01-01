لعبة تحدى جديدة تنتشر في المدارس تثير مخاوف أولياء الأمور.. فيديو

آخر الأخبارأخبار التعليم والدراسة › لعبة تحدى جديدة تنتشر في المدارس تثير مخاوف أولياء الأمور.. فيديو

صورة الخبر: لعبة تحدى جديدة تنتشر في المدارس
لعبة تحدى جديدة تنتشر في المدارس


قال الدكتور محمد هانى استشارى العلاقات الأسرية إن مساوئ التكنولوجيا الحديثة المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعى بالنسبة للشباب لا حصر لها .

وأضاف الدكتور محمد هانى من خلال حواره المذاع ببرنامج 8 الصبح على فضائية dmc من أن لعبة "skull breaker " عبارة عن لعبة تحد جديدة تنتشر فى المدارس وتسبب إصابة شديدة وتثير مخاوف أولياء الأمور .

وأشار استشارى العلاقات الأسرية إلى ان لعبة الحوت الازرق كانت تجعل الطفل يفقد حياته ويكتئب فهى عبارة عن تحديات لشخصية المراهق التى لم تكتمل، موضحا أن المراهق يمتلك اضطرابات نفسية وعصبية لاختراق تفكير الأطفال المراهقه بدليل ان اى شيء جديد يقلده المراهقون اولا قبل الجميع .

وتابع: "إن لعبه "skull breaker" عبارة عن كارثة مرعبة ، منوها الى ان التكنولوجيا الحديثة قتلت الإبداع لدى الشباب ، و ان كل هذه الالعاب ما هى الا مجرد العاب انتقادية وعنفية لإثبات المراهق لذاته أمام زملائه فهى العاب تتحكم فى سيكولوجية الشخصية بالنسبة للمراهق لأنه لا يمتلك ثباتا انفعاليا بشخصيته وتعتبر مرحلة "تقليد" .

المصدر: dmc

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على لعبة تحدى جديدة تنتشر في المدارس تثير مخاوف أولياء الأمور.. فيديو

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
41424

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
404 Not Found
404 Not Found
Please forward this error screen to 109.228.60.163's WebMaster.

The server can not find the requested page:

  • 109.228.60.163/galileosm/tags/view_tags.asp?FilterURL=www%2Earabnet5%2Ecom%2Fnews%2F2%2F433552%2F%25D9%2584%25D8%25B9%25D8%25A8%25D8%25A9%2D%25D8%25AA%25D8%25AD%25D8%25AF%25D9%2589%2D%25D8%25AC%25D8%25AF%25D9%258A%25D8%25AF%25D8%25A9%2D%25D8%25AA%25D9%2586%25D8%25AA%25D8%25B4%25D8%25B1%2D%25D9%2581%25D9%258A%2D%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2585%25D8%25AF%25D8%25A7%25D8%25B1%25D8%25B3%2D%25D8%25AA%25D8%25AB%25D9%258A%25D8%25B1%2D%25D9%2585%25D8%25AE%25D8%25A7%25D9%2588%25D9%2581%2D%25D8%25A3%25D9%2588%25D9%2584%25D9%258A%25D8%25A7%25D8%25A1%2D%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A3%25D9%2585%25D9%2588%25D8%25B1%2D%25D9%2581%25D9%258A%25D8%25AF%25D9%258A%25D9%2588&Count=50&URLwrite=1&ResultURL=http://www.arabnet5.com/tag/ (port 80)
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager