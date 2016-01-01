افعليها فورا.. 3 عادات صحية عند الإصابة بالإنفلونزا



عادات صحية عند الإصابة بالإنفلونزا عادات صحية عند الإصابة بالإنفلونزا



يشعر الشخص بالإجهاد عند الاصابة بـ الإنفلونزا، ويلجأ لتناول الأدوية الطبية فقط، ولكن تكون النتيجة غير سارة، لذلك كشف موقع "wikihow"، ان هناك 3 عادات يومية تفعليها عند الاصابة بـ الإنفلونزا، تعرف عليها خلال السطور التالية.



- الجلوس في ماء ساخن:

قد يشعر جسمك بالكامل بآلام ، والتهابات خلال الأيام الثلاثة الأولى من الإنفلونزا. قم بتحضير حمام ساخن ونقع فيه لمدة 20 دقيقة على الأقل للاسترخاء. إذا كنت لا ترغب في الاستحمام ، فاملأ زجاجة ماء ساخن وضعه تحت ظهرك أو قدميك.



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- شرب السوائل:إذا كنت تعاني من الحمى أو سيلان الأنف أو السعال ، فإن جسمك يفقد السائل الذي تحتاج إلى استبداله. حاول أن تشرب كوبًا من الماء كل ساعة حتى تحارب الجفاف الذي يحدث بالجسم خلال فترة التعب.- تجنب الكافيين:شرب المشروبات التي تحتوي على كافيين خلال فترة الاصابة بـ الإنفلونزا تصيب الشخص بالغثيان، كما أنها تضعف الجهاز المناعي.