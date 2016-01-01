افعليها فورا.. 3 عادات صحية عند الإصابة بالإنفلونزا

يشعر الشخص بالإجهاد عند الاصابة بـ الإنفلونزا، ويلجأ لتناول الأدوية الطبية فقط، ولكن تكون النتيجة غير سارة، لذلك كشف موقع "wikihow"، ان هناك 3 عادات يومية تفعليها عند الاصابة بـ الإنفلونزا، تعرف عليها خلال السطور التالية.
- الجلوس في ماء ساخن:
قد يشعر جسمك بالكامل بآلام ، والتهابات خلال الأيام الثلاثة الأولى من الإنفلونزا. قم بتحضير حمام ساخن ونقع فيه لمدة 20 دقيقة على الأقل للاسترخاء. إذا كنت لا ترغب في الاستحمام ، فاملأ زجاجة ماء ساخن وضعه تحت ظهرك أو قدميك.
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