افعليها فورا.. 3 عادات صحية عند الإصابة بالإنفلونزا

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عادات صحية عند الإصابة بالإنفلونزا


يشعر الشخص بالإجهاد عند الاصابة بـ الإنفلونزا، ويلجأ لتناول الأدوية الطبية فقط، ولكن تكون النتيجة غير سارة، لذلك كشف موقع "wikihow"، ان هناك 3 عادات يومية تفعليها عند الاصابة بـ الإنفلونزا، تعرف عليها خلال السطور التالية.

- الجلوس في ماء ساخن:
قد يشعر جسمك بالكامل بآلام ، والتهابات خلال الأيام الثلاثة الأولى من الإنفلونزا. قم بتحضير حمام ساخن ونقع فيه لمدة 20 دقيقة على الأقل للاسترخاء. إذا كنت لا ترغب في الاستحمام ، فاملأ زجاجة ماء ساخن وضعه تحت ظهرك أو قدميك.

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- شرب السوائل:
إذا كنت تعاني من الحمى أو سيلان الأنف أو السعال ، فإن جسمك يفقد السائل الذي تحتاج إلى استبداله. حاول أن تشرب كوبًا من الماء كل ساعة حتى تحارب الجفاف الذي يحدث بالجسم خلال فترة التعب.

- تجنب الكافيين:
شرب المشروبات التي تحتوي على كافيين خلال فترة الاصابة بـ الإنفلونزا تصيب الشخص بالغثيان، كما أنها تضعف الجهاز المناعي.

المصدر: موقع "wikihow"

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