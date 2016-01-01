4 مكونات طبيعية بديلا للمضادات الحيوية.. تعرف عليها



المضادات الحيوية المضادات الحيوية

عند الإصابة بأي مرض يلجأ بعض الأشخاص عادة لتناول المضادات الحيوية الكيميائية، للشفاء نهائيا، وذلك رغم التحذيرات من آثارها الجانبية، وكشف موقع "The hole daily"، عن وجود بدائل طبيعية للمضادات الحيوية تساعد في الشفاء وتحمي الجسم من الأمراض، وليس لها آثار جانبية.



1- خل التفاح

يعد خل التفاح واحد من المضادات الحيوي طبيعي، التي تتميز بقوتها وقدرتها في القضاء على البكتيريا والجراثيم، فلو أصبت بآلام في المعدة أو الإسهال، يمكنك حل تلك المشكلة بتناول كوب ماء مخلوط بملعقة أو اثنين من خل التفاح.



2- الثوم

استخدمت الشعوب القديمة الثوم كمضاد حيوي فعال يحارب البكتيريا و الجراثيم ويقي من الأمراض.

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3- الزنجبيليستخدم الزنجبيل مثل الشاي ويعمل كمضاد حيوي طبيعي ويستخدم في مكافحة نزلات البرد، ويعالج آلام المعدة والبطن.4- الفجلتناول الفجل دائما يقي من الأمراض ويساعد الإنسان على الحفاظ على صحته، وقاتل طبيعي للبكتيريا والجراثيم المسببة للأمراض.