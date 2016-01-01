عند الإصابة بأي مرض يلجأ بعض الأشخاص عادة لتناول المضادات الحيوية الكيميائية، للشفاء نهائيا، وذلك رغم التحذيرات من آثارها الجانبية، وكشف موقع "The hole daily"، عن وجود بدائل طبيعية للمضادات الحيوية تساعد في الشفاء وتحمي الجسم من الأمراض، وليس لها آثار جانبية.
1- خل التفاح
يعد خل التفاح واحد من المضادات الحيوي طبيعي، التي تتميز بقوتها وقدرتها في القضاء على البكتيريا والجراثيم، فلو أصبت بآلام في المعدة أو الإسهال، يمكنك حل تلك المشكلة بتناول كوب ماء مخلوط بملعقة أو اثنين من خل التفاح.
2- الثوم
استخدمت الشعوب القديمة الثوم كمضاد حيوي فعال يحارب البكتيريا و الجراثيم ويقي من الأمراض.
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التعليقات على 4 مكونات طبيعية بديلا للمضادات الحيوية.. تعرف عليها
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