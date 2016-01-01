طريقة عمل خلية النحل بالكفتة

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خلية النحل بالكفتة


خلية النحل بالكفتة من الأطباق الجديدة وغير التقليدية التى يمكنك إعدادها و تقديمها لأفراد أسرتك على طريقة الشيف شربينى مقدم برنامج الشيف.

مقادير خلية النحل بالكفتة
العجينة
سكر
نصف كوب لبن
1 كيلو دقيق
نصف ملعقة بيكنج باودر
ملح
2 ملعقة كبيرة زيت نباتي
2 ملعقة كبيرة زبادي

للحشوة
لحم مفروم
بصل مبشور
ملح وفلفل
بهارات

لدهن الوجه
زبدة
ثوم مهروس
كزبرة خضراء

طريقة تحضير خلية النحل بالكفتة
العجينة

* يجهز قالب باريكس
* تقسم إلى كرات وتحشى باللحمة
* ترص في الصينية، وتترك لتختمر مرة أخرى
* وتخبز في الفرن حتى يصبح ذهبي اللون
* يدهن الوجه

الحشوة
* تخلط جميع المكونات في الكبة وتشكل على شكل كرات
* تقلى في الزيت من جميع الجهات

المصدر: elbalad

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