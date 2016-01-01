طريقة عمل خلية النحل بالكفتة



خلية النحل بالكفتة خلية النحل بالكفتة



خلية النحل بالكفتة من الأطباق الجديدة وغير التقليدية التى يمكنك إعدادها و تقديمها لأفراد أسرتك على طريقة الشيف شربينى مقدم برنامج الشيف.



مقادير خلية النحل بالكفتة

العجينة

سكر

نصف كوب لبن

1 كيلو دقيق

نصف ملعقة بيكنج باودر

ملح

2 ملعقة كبيرة زيت نباتي

2 ملعقة كبيرة زبادي



للحشوة

لحم مفروم

بصل مبشور

ملح وفلفل

بهارات

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لدهن الوجهزبدةثوم مهروسكزبرة خضراءطريقة تحضير خلية النحل بالكفتةالعجينة* يجهز قالب باريكس* تقسم إلى كرات وتحشى باللحمة* ترص في الصينية، وتترك لتختمر مرة أخرى* وتخبز في الفرن حتى يصبح ذهبي اللون* يدهن الوجهالحشوة* تخلط جميع المكونات في الكبة وتشكل على شكل كرات* تقلى في الزيت من جميع الجهات