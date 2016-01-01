طريقة عمل خلية النحل بالكفتة

خلية النحل بالكفتة من الأطباق الجديدة وغير التقليدية التى يمكنك إعدادها و تقديمها لأفراد أسرتك على طريقة الشيف شربينى مقدم برنامج الشيف.
مقادير خلية النحل بالكفتة
العجينة
سكر
نصف كوب لبن
1 كيلو دقيق
نصف ملعقة بيكنج باودر
ملح
2 ملعقة كبيرة زيت نباتي
2 ملعقة كبيرة زبادي
للحشوة
لحم مفروم
بصل مبشور
ملح وفلفل
بهارات
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