أقل خطرا من الأبيض.. ماذا يحدث للجسم عند تناول السكر الدايت؟

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صورة الخبر: السكر الدايت
السكر الدايت


السكر الدايت من الأشياء التى يلجأ الكثير من الأشخاص لإضافتها إلى الطعام أو المشروبات؛ لأنه أقل ضررا من السكر الأبيض، وفى نفس الوقت يمنحك نفس النتيجة.

كشف الدكتور محسن النادى، استشارى الطب البديل، عن أبرز الفوائد الصحية التى تعود للجسم عند إضافة السكر الدايت على المشروبات و الاطعمة.

- يساهم في السيطرة على مرض السكري
-يؤثر في نسبة السكر في الدم بدرجةٍ أقل بكثيرٍ من السكر العادي
- يساعد على الوقاية من تسوس الأسنان
يوفر طعمًا لذيذا للطعام أو المشروبات
-يحد من خطر الإصابة بالسمنة
-يحتوى على سعرات حرارية أقل من السكر الأبيض
- لا يؤدي إلى رفع مستويات السكر في الدم

المصدر: elbalad

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