يحتار العديد من الأشخاص حول تناول وجبة الأفطار، وذلك لما يحتاج إليه الجسم من فيتامينات عديدة لتمدة بالطاقة طوال اليوم، ونقدم لكم طريقة عمل الفول بالخلطة اللبنانية مع أومليت الخضار.
المقادير لعمل الفول بالخلطة اللبنانية:
2 كوب
فول مدمس
نصف كوب زيت زيتون
ربع كوب عصير ليمون
1 حبة بصل مقطع
1 حبة طماطم مقطعة
3 ملاعق كبيرة بقدونس مفروم
ملح
كمون
رشة سماق
خطوات التحضير:
يوضع الفول في مقلاة على النار حتى يسخن.
يرفع من على النار، ويضاف إليه البصل والطماطم والبقدونس والزيت وعصير الليمون، ويخلط جيدًا.
يتبل بالملح والكمون والسماق، ويقلب مرة أخرى.
يوضع في الطبق، ويقدم ساخن مع الخبز اللبناني والمخلل.
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التعليقات على هنفطر إيه النهاردة؟.. فول بالخلطة اللبنانية مع بيض أومليت بالخضار
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