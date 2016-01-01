هنفطر إيه النهاردة؟.. فول بالخلطة اللبنانية مع بيض أومليت بالخضار



فول بالخلطة اللبنانية فول بالخلطة اللبنانية



يحتار العديد من الأشخاص حول تناول وجبة الأفطار، وذلك لما يحتاج إليه الجسم من فيتامينات عديدة لتمدة بالطاقة طوال اليوم، ونقدم لكم طريقة عمل الفول بالخلطة اللبنانية مع أومليت الخضار.



المقادير لعمل الفول بالخلطة اللبنانية:

2 كوب

فول مدمس

نصف كوب زيت زيتون

ربع كوب عصير ليمون

1 حبة بصل مقطع

1 حبة طماطم مقطعة

3 ملاعق كبيرة بقدونس مفروم

ملح

كمون

رشة سماق



خطوات التحضير:

يوضع الفول في مقلاة على النار حتى يسخن.

يرفع من على النار، ويضاف إليه البصل والطماطم والبقدونس والزيت وعصير الليمون، ويخلط جيدًا.

يتبل بالملح والكمون والسماق، ويقلب مرة أخرى.

يوضع في الطبق، ويقدم ساخن مع الخبز اللبناني والمخلل.

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المقادير لعمل أومليت الخضار:- البيض: 4 حبات- حليب: ملعقتان كبيرتان (سائل)- ملح: ربع ملعقة صغيرة- فلفل أسود: ربع ملعقة صغيرة- الفطر: ربع كوب (طازج ومقطع شرائح)- طماطم: ربع كوب (مفرومة مكعبات صغيرة)- الفلفل الأخضر: ربع كوب (مفروم مكعبات صغيرة)- جبنة شيدر: ربع كوب (مبشورة)طريقة التحضير1. ادهني مقلاة غير لاصقة بالقليل من الزيت وحميها على النار.2. اخفقي البيض مع الحليب والملح والفلفل واتركيه جانبًا.3. قلبي المشروم والفلفل والطماطم في المقلاة المحضرة سابقًا.4. أضيفي خليط البيض إلى الخضار واتركيه ليتحمر ويستوي ثم أقلبيه لتحمير الجانب الآخر.5. أضيفي الجبنة المبشورة واتركيه لمدة ثواني على النار حتى تسيح الجبنة وقدميه فورًا إلى جانب الخبز المحمص.