هدّد مجلس إدارة نادي المصري البورسعيدي بقيادة سمير حلبية بالانسحاب من مواجهة الأهلي المقبلة في الدوري الممتاز.
ويحل المصري البورسعيدي ضيفًا على منافسه الأهلي غدًا الجمعة في تمام الساعة الثامنة والربع وذلك بالمباراة المؤجلة من الأسبوع السادس بالدوري الممتاز.
وخاطبت إدارة النادي المصري اتحاد الكرة مؤكدًا على تمسكه الشديد بالتزام النادي الأهلي بحضور 15 فرداً فقط وهو العدد المسموح لدخول المباراة في الدوري المصري.
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التعليقات على أزمة جديدة قبل مباراة الأهلي والمصري.. والفريق البورسعيدي يهدد بالانسحاب
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