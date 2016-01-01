أزمة جديدة قبل مباراة الأهلي والمصري.. والفريق البورسعيدي يهدد بالانسحاب



نادي المصري البورسعيدي نادي المصري البورسعيدي

هدّد مجلس إدارة نادي المصري البورسعيدي بقيادة سمير حلبية بالانسحاب من مواجهة الأهلي المقبلة في الدوري الممتاز.



ويحل المصري البورسعيدي ضيفًا على منافسه الأهلي غدًا الجمعة في تمام الساعة الثامنة والربع وذلك بالمباراة المؤجلة من الأسبوع السادس بالدوري الممتاز.



وخاطبت إدارة النادي المصري اتحاد الكرة مؤكدًا على تمسكه الشديد بالتزام النادي الأهلي بحضور 15 فرداً فقط وهو العدد المسموح لدخول المباراة في الدوري المصري.

قد يعجبك أيضا...

وأكد خطاب المصري أن الفريق لن يخوض المباراة في حال تجاوز عدد الحضور عن 15 فردًا كما هو مسموح.ويمر النادي المصري البورسعيدي بحالة فنية سيئة بالدوري الممتاز حيث يملك في رصيده 20 نقطة يحتل بهم المركز العاشر وذلك بعد ما هُزم في 5 مباريات وتعادل في مثلها، وفاز في 5 مواجهات فقط.