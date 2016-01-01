طالبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، من طلاب الثانوية العامة ضرورة كتابة واختيار اللغة الأجنبية الثانية بدقة وعناية عند تحرير الاستمارة الورقية حتى لا يكتشف الطالب بلغة أخرى غير التى اختارها أثناء تأدية الامتحانات، موضحة أنها تشمل "الفرنسية والألمانية والإيطالية والإسبانية والصينية".
وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم، يجب أن يكون اختيار اللغة الأجنبية الثانية فى الاستمارة الإلكترونية مطابقًا للورقية.
وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أتاحت لطلاب الثانوية العامة كتابة الاستمارة الورقية مع بداية الفصل الدراسى الثانى، وحددت خطوات كتابة الاستمارة الورقية لطلاب الثانوية العامة المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة المقرر انطلاقها 7 يونيو المقبل، موضحة أن الطالب يقوم بكتابة استمارة الامتحان بخط يده تحت إشراف مسئول شئون الطلبة والمرشد التعليمى بالمدرسة طبقًا لما قام بتسجيله إلكترونيًا وتسليم أصل شهادة ميلاد كمبيوتر وصورة ضوئية من بطاقة الرقم القومى للطالب.
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التعليقات على "التعليم" لطلاب الثانوية العامة: اختاروا اللغة الثانية بدقة عند ملء الاستمارة
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