الأرصاد: استمرار الطقس المعتدل على البلاد.. وهذه درجات الحرارة المتوقعة غدا

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استمرار الطقس المعتدل على البلاد

يتوقع خبراء، هيئة الأرصاد الجوية، أن تستمر حالة الاعتدال في الأحوال الجوية، على البلاد خلال الساعات المقبلة، حيث تظل درجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية ويكون الطقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا.

وأعلنت هيئة الأرصاد، أن طقس غدا الجمعة، دافئ نهارا شديد البرودة ليلا، يصاحبه شبورة مائية صباحا، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها نشاط خفيف للرياح المعتدلة على كافة الأنحاء.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، غدا، على الوجه البحري القاهرة العظمى 24 والصغرى 12، وعلى السواحل الشمالية الغربية، تكون العظمى 19 والصغرى 11، وعلى السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء تكون 20 للعظمى والصغرى 12، وعلى جنوب سيناء والغردفة تكون 27 للعظمى والصغرى 12، وعلى شمال الصعيد تكون 25 للعظمى والصغرى 9، وعلى جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين تكون 29 للعظمى و10 للصغرى.

المصدر: elbalad

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