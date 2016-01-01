بعد الهجوم عليه .. محمد رمضان يتراجع ويحذف تعليقه المسيء للطيار المفصول

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صورة الخبر: محمد رمضان - الطيار أشرف ابو اليسر
محمد رمضان - الطيار أشرف ابو اليسر


شن رواد السوشيال ميديا مساء أمس، هجومًا حادًا على الفنان محمد رمضان، بعد نشره فيديو له داخل المستشفى من كواليس تصوير أحد أعماله الفنية وعلق عليه قائلًا:" الدكتور اللي صورني اتوقف عن العمل مدى الحياة"، وهو ما يعد استهزاءً بالطيار المفصول.

الأمر الذي جعل محمد رمضان، يتراجع ويحذف تعليقه المسيء من الفيديو، الذي قام بنشره على حسابه الرسمي على "الانستجرام" كما أغلق التعليقات أيضًا.

بدأت الأزمة عندما التقط محمد رمضان صورة داخل كابينة إحدى الطائرات الخاصة، واهما الجمهور أنه يستقل الطائرة، الأمر الذي دفع الجمهور للهجوم عليه وعلى الطيار الذي سمح له بالتواجد داخل الكابينة، بسبب عدم توضيح رمضان أنه لم يستقل الطائرة بالفعل وأنها مجرد طائرة خاصة.

بينما أصدر وزير الطيران قرار بإيقاف الطيار عن العمل مدى الحياة، بسبب محمد رمضان، الذي لم يكتفي بذلك بل قام بالسخرية من الطيار المفصول أشرف أبو اليسر، بشكل وضعه في مأزق كبير مع جمهوره.

المصدر: elbalad

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