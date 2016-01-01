تعاطي وتهريب المخدرات داخل الجيش.. تفاصيل اعتقال 10 جنود إسرائيليين

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تفاصيل اعتقال 10 جنود إسرائيليين

كشفت قناة "كان" العبرية، النقاب عن اعتقال وحبس 10 جنود إسرائيليين، بتهمة تعاطي وتهريب المخدرات، والاتجار بها.



وذكرت القناة العبرية، صباح اليوم الخميس، أن اثنين من الجنود المعتقلين من عناصر الشرطة العسكرية بالجيش الإسرائيلي، ويعملون على معابر الضفة الغربية.



وقالت القناة، إن ثمانية من الجنود، متهمون بتعاطي المخدرات أثناء الخدمة العسكرية، وبالمنازل خلال الإجازات، وتم اعتقالهم مساء أمس الأربعاء.



وأضافت القناة، أن اثنين الجنود المعتقلين، قاموا بتهريب المخدرات، عن طريق معابر الضفة الغربية، مقابل الحصول على أموال، من أشخاص فلسطينيين.


وبحسب القناة العبرية، مددت المحكمة العسكرية بحيفا، اعتقال الجنود العشرة، حتى يوم الإثنين القادم، لحين الانتهاء من إجراءات التحقيق، ومحاكمتهم.



وأشارت القناة، الى أن الشرطة العسكرية الإسرائيلية، اعتقلت مطلع الشهر الجاري، 6 جنود إسرائيليين، يخدمون بالضفة، بتهمة الإسهام في تجارة وتهريب السلاح عن طريق معابر الضفة.

المصدر: قناة "كان" العبرية

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