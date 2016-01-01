تمريض الزقازيق تعلن عن بدء الدراسة بنظام الساعات المعتمدة لخريجي الجامعات

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صورة الخبر: كلية التمريض جامعة الزقازيق
كلية التمريض جامعة الزقازيق


أعلنت كلية التمريض جامعة الزقازيق عن بدء برنامج مكثف في التمريض بنظام الساعات المعتمدة لخريجي الجامعات ومدة الدراسة به ٢٤ شهرا بالإضافة إلى ٦ شهور امتياز للتدريب بالمستشفيات الحكومية/الجامعية.

يعرف هذا البرنامج ببرنامج الشهادة الثانية ويتضمن ٦ فصول دراسية متواصلة دون فاصل بالإضافة إلى الفصل التمهيدي.

وأكدت الدكتورة نادية طه عميدة الكلية أن البرنامج يقبل طلاب من الجنسين( ذكور / إناث ) من خريجي مختلف الكليات والمعاهد العليا على ألا يمر على سنة التخرج أكثر من ١٠ سنوات، بشرط الحصول علي البكالوريوس أو الليسانس بمعدل تراكمي لا يقل عن ٦٠ % وأن يكون من طلاب القسم العلمي بالثانوية العامة و أن تكون اللغة الأجنبية الأولى هي اللغة الانجليزية.

وأشارت الدكتورة صباح لطفي مدير البرنامج إلي أن هناك معايير للالتحاق بالبرنامج أقرتها لجنة قطاع التمريض تتمثل في اجتياز اختبارات القبول والمقابلة الشخصية و الكشوفات الطبية المطلوبة ، علاوة علي اجتياز المقررات المؤهلة للالتحاق بالبرنامج، مضيفة أنه فى حالة عدم دراسة المتقدم لهذه المقررات يجب عليه دراستها و اجتيازها بنجاح فى شهر مايو من كل عام لمدة فصل دراسى واحد (15 أسبوع) كالآتى : علم تشريح الإنسان ، علم وظائف الأعضاء ، ميكروبيولوجي ، الكيمياء الحيوية والتغذية ، مراحل النمو والتطور في الحياة ، مبادئ الإحصاء فى حالة حصول الطالب على شهادة الثانوية العامة شعبة علمي رياضة يجب أن يسجل لدراسة مادة الأحياء فى الفصل التمهيدى.

وعن نظام ومواعيد الدراسة، أوضحت "لطفي" أن مدة الدراسة ستة فصول دراسية بما يعادل 104 ساعات معتمدة و يتبعها 12 ساعة معتمدة أسبوعيا . وتقسم السنة الدراسية إلى ٣ فصول دراسية كل منها ١٥ أسبوعا يعقب كل منها امتحان نهائي.

المصدر: elbalad

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