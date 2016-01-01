أعلنت كلية التمريض جامعة الزقازيق عن بدء برنامج مكثف في التمريض بنظام الساعات المعتمدة لخريجي الجامعات ومدة الدراسة به ٢٤ شهرا بالإضافة إلى ٦ شهور امتياز للتدريب بالمستشفيات الحكومية/الجامعية.
يعرف هذا البرنامج ببرنامج الشهادة الثانية ويتضمن ٦ فصول دراسية متواصلة دون فاصل بالإضافة إلى الفصل التمهيدي.
وأكدت الدكتورة نادية طه عميدة الكلية أن البرنامج يقبل طلاب من الجنسين( ذكور / إناث ) من خريجي مختلف الكليات والمعاهد العليا على ألا يمر على سنة التخرج أكثر من ١٠ سنوات، بشرط الحصول علي البكالوريوس أو الليسانس بمعدل تراكمي لا يقل عن ٦٠ % وأن يكون من طلاب القسم العلمي بالثانوية العامة و أن تكون اللغة الأجنبية الأولى هي اللغة الانجليزية.
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التعليقات على تمريض الزقازيق تعلن عن بدء الدراسة بنظام الساعات المعتمدة لخريجي الجامعات
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