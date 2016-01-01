لن تصدقي.. ضعي كوب من عصير البصل على شعرك وشاهدي ماذا يحدث



ضعي كوب من عصير البصل على شعرك ضعي كوب من عصير البصل على شعرك



أثبتت العديد من الدراسات أن عصير البصل فعالًا في علاج تساقط الشعر في بعض الحالات، ويمكن أيضا استعادة اللمعان، كما يمكن لعصير البصل أيضًا منع ظهور الشيب في وقت مبكر وعلاج قشرة الرأس، حسب ما أشار موقع " health line "



فيما يلي قائمة كاملة بالفوائد المزعومة لعصير البصل للعناية بالشعر:



- علاج الثعلبة

- علاج فروة الرأس الملتهبة أو الجافة أو الحكة

- تساقط شعر

- قشرة الرأس

- شعر رقيق

- الشعر الجاف أو الهش

- شيب الشعر قبل الأوان

- عدوى فروة الرأس

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• طريقة استخدام عصير البصل على الشعر :-قم بتقشير حبة من البصل وتقطيعها إلى أربع أجزاءيجب خلط هذه الأجزاء على الخلاط الكهربائيالان أضف قليلًا من الماء وقم بتصفية الخليط باستخدام صفاية دقيقة.بعد أن قمت بتحضير الماسك، قومي بتطبيقه على فروة رأسك باستخدام أصابعك، ودلكي بلطف بحركات دائرية.اتركي الماسك على فروة الرأس لمدة ساعة تقريبًا، ثم اشطفيه بالماء والصابون.من الممكن تجربة ماسك البصل للشعر مرة أسبوعيًا، وذلك حتى تستطيعين ملاحظة الفرق