أثبتت العديد من الدراسات أن عصير البصل فعالًا في علاج تساقط الشعر في بعض الحالات، ويمكن أيضا استعادة اللمعان، كما يمكن لعصير البصل أيضًا منع ظهور الشيب في وقت مبكر وعلاج قشرة الرأس، حسب ما أشار موقع " health line "
فيما يلي قائمة كاملة بالفوائد المزعومة لعصير البصل للعناية بالشعر:
- علاج الثعلبة
- علاج فروة الرأس الملتهبة أو الجافة أو الحكة
- تساقط شعر
- قشرة الرأس
- شعر رقيق
- الشعر الجاف أو الهش
- شيب الشعر قبل الأوان
- عدوى فروة الرأس
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التعليقات على لن تصدقي.. ضعي كوب من عصير البصل على شعرك وشاهدي ماذا يحدث
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