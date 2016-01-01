مصطفى الفقي: مبارك تأثر بوفاة حفيده أكثر من تنازله عن السلطة عقب الثورة

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صورة الخبر: الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك
الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك


أكد الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، رئيس مكتبة الإسكندرية، أن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك تأثر بوفاة حفيده أكثر من تنحيه عن السلطة عقب ثورة 25 يناير.

وقال الدكتور مصطفى الفقي، في حواره مع برنامج "يحدث في مصر" الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر ويذاع عبر فضائية "MBC مصر"، إن عمل مبارك العسكري جعله يبتعد عن أسرته كثيرًا، لذلك عندما رأى أحفاده وجد فيهم صورة لابنيه "جمال وعلاء" لذلك كان شديد التعلق بهم".

وأضاف الدكتور مصطفى الفقي، "وفاة حفيده كانت ضربة قاصمة للرئيس مبارك أكثر من إقصائه من السلطة؛ لأنه فقد أعز ما يملك".

وعن سؤال متى بدأت نهاية مبارك مع السلطة، أجاب الدكتور مصطفى الفقي، قائلًا "عندما تم دهس صوره في مدينة المحلة، وانتشرت ملصقات في الشوارع تندد بالتوريث".

المصدر: elbalad

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