أثار مقطع فيديو التقطه رجلان أثناء تجولهما في إحدى غابات ولاية أوهايو الأمريكية، جدلًا كبيرًا بعدما أظهر المقطع مخلوقًا غريبًا كثيف الشعر داخل الغابة.
ووفقًا لمقطع الفيديو، فقد بدا المخلوق الغريب كرجل ضخم مغطى بشعر من أعلى رأسه إلى أخمص قدميه كالقرد، وأطلقوا عليه لقب "BigFoot"، وهي شخصية أسطورية تمثل الرجل القرد.
ووفقًا للأساطير الشائعة فقد عاش الرجل القرد (بيج فوت) قبل 15 ألف عام، وهو مخلوق ضخم هجين بين القرد والإنسان، والغريب رؤية شبيه له في غابة «سولت فورك ستيت بارك» الآن.
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التعليقات على فيديو يسجل ظهور مخلوق غريب شبيه بالرجل القرد يتجول في غابة.. شاهد
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