عمر ربيع: عقد أحمد الشناوي من الزمالك لبيراميدز به 10 ملايين يورو شرط جزائي حال بيعه للأهلي

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صورة الخبر: أحمد الشناوي
أحمد الشناوي


كشف الإعلامي عمر ربيع ياسين، عن مفاجأة من العيار الثقيل بشأن عقد أحمد الشناوي، حارس مرمى نادي بيراميدز، نظرًا لدخول النادي الأهلي في مفاوضات مع الحارس.

وقال عمر ربيع ياسين عبر برنامجه "نمبر وان" على قناة "النهار"، إن هناك بند تعجيزي وضعه نادي الزمالك خلال انتقال الحارس إلى بيراميدز، يُصعب من مهمة انتقال الشناوي إلى الأهلي.

وأوضح: "عقد بيع أحمد الشناوي من الزمالك لبيراميدز يشمل شرط جزائي قيمته ١٠ مليون يورو حال بيعه للأهلي".

وأتم: "حال إنضمام الشناوي للنادي الأهلي سيدفع نادي بيراميدز قيمة الشرط الجزائي لنادي الزمالك".

المصدر: elbalad

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