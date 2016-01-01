خطر أكبر من الإرهاب.. الصحة العالمية تقر توصيفا جديدا لـ كورونا

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صورة الخبر: فيروس كورونا
فيروس كورونا


حذرت منظمة الصحة العالمية من أن تفشي فيروس كورونا القاتل، يعد أسوأ عدو يمكن أن يواجه البشر في القرن الحادي والعشرين، ويعد الخطر الأكثر تهديدا للإنسانية من الإرهاب.

ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية فإن الصين تأمل السيطرة على انتشار فيروس كورونا الذي أودى بحياة اكثر من 1000 شخص، وأصاب أكثر من 44500 شخص حتى الآن.

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وأوضح المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، الدكتور تيدروس جيبريسوس، إن انتشار كورونا قد يستمر لأكثر من عام خاصة وأن اللقاح سيستغرق 18 شهرا على الأقل حتى يتم تصنيعه.

وأضيف تيدروس: "لكي نكون صادقين، فإن الفيروس أكثر خطورة من أي هجوم إرهابي حيث سيخلق ثورة سياسية واجتماعية واقتصادية.. إنه أسوأ عدو يمكنك تخيله".

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وكان قد توقع، أمس، أحد كبار المسئولين الطبيين في هونج كونج أن فيروس كورونا سيصيب أكثر من ثلثي سكان العالم إذا فشلت طرق السيطرة عليه.

المصدر: elbalad

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