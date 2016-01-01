حذرت منظمة الصحة العالمية من أن تفشي فيروس كورونا القاتل، يعد أسوأ عدو يمكن أن يواجه البشر في القرن الحادي والعشرين، ويعد الخطر الأكثر تهديدا للإنسانية من الإرهاب.
ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية فإن الصين تأمل السيطرة على انتشار فيروس كورونا الذي أودى بحياة اكثر من 1000 شخص، وأصاب أكثر من 44500 شخص حتى الآن.
حب أم دراسة.. مصرية رفضت العودة من الصين رغم تفشي كورونا
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التعليقات على خطر أكبر من الإرهاب.. الصحة العالمية تقر توصيفا جديدا لـ كورونا
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