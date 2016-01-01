طلب غير متوقع من أسرة قتيل فيلا نانسى عجرم



قتيل فيلا نانسى عجرم قتيل فيلا نانسى عجرم



شهدت قضية قتيل فيلا نانسى عجرم تطورا جديدا، حيث طالبت أسرة القتيل بتشريح الجثمان وإخراج الرصاصات التى سكنت جسده، وذلك بعد أن قررت الأسرة عدم استلام الجثمان ودفنه.



وذكرت مصاد مطلعة لوسائل الإعلام اللبنانية أن هذا الطلب يهدف إلى كشف الحقيقة، وأملا فى تقديم الدلائل على القتل العمد لمحمد الموسى.



كما رأت الأسرة أن الفيديوهات التى انتشرت لا توضح أى نوع من الدفاع عن النفس كما يقول فادى الهاشم ونانسى عجرم.

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وكانت المحامية السورية رهاب بيطار، المتطوعة في فريق الدفاع عن أسرة القتيل محمد الموسى، كشفت قبل أيام أن جثمان القتيل لم يدفن بعد، وما زال في ثلاجة المستشفى في بيروت.ويوما تلو الآخر تظهر تحقيقات قضية اقتحام فيلا نانسى عجرم وزوجها الدكتور فادى هاشم المتهم بقتل الشاب السورى محمد الموسى تفاصيل جديدة، آخرها ما أفصح عنه موقع قناة LBCI اللبنانية، ونشر الموقع معلومات نقلًا عن جهات معنية اطلعت على "داتا الاتصالات" الخاصة بالقتيل وأفراد عائلة الهاشم، ومنها إجراء بحث على محرك البحث "جوجل"، حول شخصية نانسى عجرم وزوجها ومكان سكنها وتفاصيل منزلها.