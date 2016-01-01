شهدت قضية قتيل فيلا نانسى عجرم تطورا جديدا، حيث طالبت أسرة القتيل بتشريح الجثمان وإخراج الرصاصات التى سكنت جسده، وذلك بعد أن قررت الأسرة عدم استلام الجثمان ودفنه.
وذكرت مصاد مطلعة لوسائل الإعلام اللبنانية أن هذا الطلب يهدف إلى كشف الحقيقة، وأملا فى تقديم الدلائل على القتل العمد لمحمد الموسى.
كما رأت الأسرة أن الفيديوهات التى انتشرت لا توضح أى نوع من الدفاع عن النفس كما يقول فادى الهاشم ونانسى عجرم.
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التعليقات على طلب غير متوقع من أسرة قتيل فيلا نانسى عجرم
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