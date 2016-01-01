شاهد.. روسيا تفض اشتباكا بين القوات الأمريكية وأهالي قرية سورية

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صورة الخبر: القوات الأمريكية في سوريا
القوات الأمريكية في سوريا

نشرت فضائية روسيا اليوم فيديو للقوات الروسية أثناء فض اشتباكات بين القوات الأمريكية وأهالي قرية خربة عمو.

وأوضحت روسيا اليوم، أن قوات روسية انتشرت في قرية خربة عمو شرق القامشلي في الحسكة، عقب اندلاع اشتباكات بالأسلحة الخفيفة بين أهالي القرية وقوات أمريكية، لدى مرورها بحاجز للجيش السوري في المنطقة.

وأشارت روسيا اليوم، إلى أنه في لحظة الاشتباكات كان هناك تحليق مكثف للطيران الأمريكي وقامت العربات بالانسحاب بتغطية من الجو.

وأظهر المقطع، المدرعات الأمريكية التي أعطيت من قبل الأهالي كما أظهرت صور تواجد القوات الروسية داخل القرية، إلى جانب مدرعات أمريكية.

المصدر: روسيا اليوم

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