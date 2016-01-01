الثلوج تتساقط على بغداد لأول مرة منذ 12 عامًا.. فيديو



الثلوج تتساقط على بغداد لأول مرة الثلوج تتساقط على بغداد لأول مرة



أذاعت فضائية روسيا اليوم لقطات تظهر من خلالها الثلوج وهي تغطي شوارع بغداد وذلك لأول مرة منذ 12 عامًا حيث إن آخر مرة كان هناك ثلج في بغداد كان منذ عام 2008.

ومن المعتاد سقوط الثلوج على قمم جبال إقليم كردستان العراق شمالًا، وليس في العاصمة، لكن ليس في بغداد.



وفي 2008، تساقطت الثلوج بشكل خفيف في بغداد وكانت المرة الأولى منذ نحو قرن من الزمن.. لكن سكان المدينة أفادوا أن الثلوج التي تجمّعت الثلاثاء فوق السيارات والأشجار وأسطح الأبنية غير مسبوقة.



وأوقف سائقو السيارات ببغداد آلياتهم بالقرب من حدائق غطّتها الثلوج بالكامل، وعمد بعضهم إلى التقاط الصور مع أطفالهم، بينما تدنّت درجات الحرارة إلى الصفر.

