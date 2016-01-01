الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة على جميع المناطق غدا.. والعظمى بالقاهرة 23

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ارتفاع درجات الحرارة


يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ارتفاع درجات الحرارة على جميع أنحاء الجمهورية، ليسود طقس دافئ نهارًا شديد البرودة ليلًا على القاهرة الكبرى وجنوب سيناء والغردقة وشمال الصعيد، مائل للدفء نهارًا شديد البرودة ليلًا على الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، معتدل نهارًا شديد البرودة ليلًا على السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة نهارًا شديد البرودة ليلًا على جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين.

وتتكون الشبورة المائية صباحًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، وتكون الرياح معتدلة على الأنحاء كافة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، ويبلغ ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، وتكون الرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة، ويبلغ ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر و60 سنتيمترًا، وتكون الرياح السطحية شمالية غربية.

المصدر: elbalad

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