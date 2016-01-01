مطالبات للسفارة بالتحقيق.. التليفزيون البولندي يعرض شعابا مرجانية مهربة من مصر

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صورة الخبر: التليفزيون البولندي يعرض شعابا مرجانية
التليفزيون البولندي يعرض شعابا مرجانية


أثارت واقعة عرض التليفزيون البولندي شعاب مرجانيه مهربة من مصر عن طريق احد سياحها ردود افعال غاضبة وموجة استياء داخل شرم الشيخ من جانب المهتمين بالبيئة والسياحة، مطالبين السفارة المصرية في بولندا بالتحقيق في الواقعة ومقاضاة السائح البولندي.

وانتقد الدكتور عمرو منير مسئول صفحة خدمات شرم الشيخ صمت المسئولين وعدم التحرك والمطالبة بالتحقيق في الواقعة، مشيرا إلي ان السائح البولندي هرب ٢ كيلو ونصف شعاب مرجانية نادرة، وكشف منير عن إهدار مثل هذه الاعمال قيمة الشعاب المرجانية بعد قيام البعض بتكسيرها .

وأوضح منير أن التليفزيون البولندي ذكر ان الشعاب مهربة من مصر ولم يذكر اية مدينة سياحية ولكن الشعاب لا توجد إلا في مدن البحر الاحمر وجنوب سيناء.

واشار احمد الشيخ خبير سياحي بشرم الشيخ إلى انه لابد من توعية السائحين فور وصولهم مطار شرم الشيخ بان شرم الشيخ محمية طبيعية ولابد من الحفاظ عليها، مؤكدا أن كثيرا من السياح يأخذ معه شعاب مرجانية كتذكار وهدية وكثير منها يحتجز في المطار أو يتركها السائح خارج المطار.

واضاف الشيخ أن الشعاب المرجانية لا تقل قيمة عن الآثار الفرعونية، مشيرا إلي إن السنتيمتر الواحد من هذه الشعاب يتكون فيها كل ١٠٠ سنة وهي ثروة لا تقدر بثمن.

المصدر: elbalad

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