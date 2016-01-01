بسبب كورونا.. الأعلى للإعلام يقرر توجيه عقوبة لفت نظر لـ ١٦ موقعا الكتروني



المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام



قرر المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام في اجتماعه اليوم توجيه عقوبة "لفت نظر" إلي ١٦ موقع إلكتروني وصفحة علي مواقع التواصل الاجتماعي، وطالبهم بعدم تكرار مخالفة قرارات المجلس والأكواد والمعايير المهنية بشأن نشر أخبار حول وقوع إصابات بفيروس كورونا في مصر علي غير الحقيقة.



وأنذر المجلس تلك المواقع والصفحات بتوقيع العقوبات القانونية المقررة عند تكرار المخالفة.



كانت المواقع والصفحات المخالفة نشرت أخبارا كاذبة عن إكتشاف حالة إصابة بفيروس كورونا في طنطا، وهو ما نفته وزارة الصحة جملة وتفصيلا.

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وتضمن قرار المجلس منع بث أي أخبار إلا من خلال البيانات الرسمية لوزارة الصحة .كما اعتمد المجلس خلال الاجتماع تنظيم الدورات التدريبية الخاصة برفع الاحترافية لأبناء المهنة والتي تبدأ اعتبارا من الشهر المقبل.وناقش المجلس خلال اجتماعه تقريرا حول المخالفات المهنية باحدي القنوات، وقرر استكمال مناقشة المخالفات خلال اجتماعه المقبل.