بسبب كورونا.. الأعلى للإعلام يقرر توجيه عقوبة لفت نظر لـ ١٦ موقعا الكتروني

آخر الأخباراخبار مصر › بسبب كورونا.. الأعلى للإعلام يقرر توجيه عقوبة لفت نظر لـ ١٦ موقعا الكتروني

صورة الخبر: المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام
المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام


قرر المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام في اجتماعه اليوم توجيه عقوبة "لفت نظر" إلي ١٦ موقع إلكتروني وصفحة علي مواقع التواصل الاجتماعي، وطالبهم بعدم تكرار مخالفة قرارات المجلس والأكواد والمعايير المهنية بشأن نشر أخبار حول وقوع إصابات بفيروس كورونا في مصر علي غير الحقيقة.

وأنذر المجلس تلك المواقع والصفحات بتوقيع العقوبات القانونية المقررة عند تكرار المخالفة.

كانت المواقع والصفحات المخالفة نشرت أخبارا كاذبة عن إكتشاف حالة إصابة بفيروس كورونا في طنطا، وهو ما نفته وزارة الصحة جملة وتفصيلا.

وتضمن قرار المجلس منع بث أي أخبار إلا من خلال البيانات الرسمية لوزارة الصحة .

كما اعتمد المجلس خلال الاجتماع تنظيم الدورات التدريبية الخاصة برفع الاحترافية لأبناء المهنة والتي تبدأ اعتبارا من الشهر المقبل.

وناقش المجلس خلال اجتماعه تقريرا حول المخالفات المهنية باحدي القنوات، وقرر استكمال مناقشة المخالفات خلال اجتماعه المقبل.

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على بسبب كورونا.. الأعلى للإعلام يقرر توجيه عقوبة لفت نظر لـ ١٦ موقعا الكتروني

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
59875

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
404 Not Found
404 Not Found
Please forward this error screen to 109.228.60.163's WebMaster.

The server can not find the requested page:

  • 109.228.60.163/galileosm/tags/view_tags.asp?FilterURL=www%2Earabnet5%2Ecom%2Fnews%2F2%2F433526%2F%25D8%25A8%25D8%25B3%25D8%25A8%25D8%25A8%2D%25D9%2583%25D9%2588%25D8%25B1%25D9%2588%25D9%2586%25D8%25A7%2D%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A3%25D8%25B9%25D9%2584%25D9%2589%2D%25D9%2584%25D9%2584%25D8%25A5%25D8%25B9%25D9%2584%25D8%25A7%25D9%2585%2D%25D9%258A%25D9%2582%25D8%25B1%25D8%25B1%2D%25D8%25AA%25D9%2588%25D8%25AC%25D9%258A%25D9%2587%2D%25D8%25B9%25D9%2582%25D9%2588%25D8%25A8%25D8%25A9%2D%25D9%2584%25D9%2581%25D8%25AA%2D%25D9%2586%25D8%25B8%25D8%25B1%2D%25D9%2584%25D9%2580%2D16331638%2D%25D9%2585%25D9%2588%25D9%2582%25D8%25B9%25D8%25A7%2D%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2583%25D8%25AA%25D8%25B1%25D9%2588%25D9%2586%25D9%258A&Count=50&URLwrite=1&ResultURL=http://www.arabnet5.com/tag/ (port 80)
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager