قرر المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام في اجتماعه اليوم توجيه عقوبة "لفت نظر" إلي ١٦ موقع إلكتروني وصفحة علي مواقع التواصل الاجتماعي، وطالبهم بعدم تكرار مخالفة قرارات المجلس والأكواد والمعايير المهنية بشأن نشر أخبار حول وقوع إصابات بفيروس كورونا في مصر علي غير الحقيقة.
وأنذر المجلس تلك المواقع والصفحات بتوقيع العقوبات القانونية المقررة عند تكرار المخالفة.
كانت المواقع والصفحات المخالفة نشرت أخبارا كاذبة عن إكتشاف حالة إصابة بفيروس كورونا في طنطا، وهو ما نفته وزارة الصحة جملة وتفصيلا.
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التعليقات على بسبب كورونا.. الأعلى للإعلام يقرر توجيه عقوبة لفت نظر لـ ١٦ موقعا الكتروني
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