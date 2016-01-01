الخشت: تجهيز غرف استقبال وعزل للحالات المشتبه في إصابتها بكورونا بمستشفيات جامعة القاهرة



رئيس جامعة القاهرة رئيس جامعة القاهرة



عقد الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، اجتماعًا مع اللجنة العليا للإشراف على تنفيذ خطة الجامعة لمواجهة فيروس كورونا الجديد، لمتابعة تنفيذ الخطة واتخاذ الإجراءات الوقائية داخل مجتمع الجامعة وكل مرافقها مع بداية الفصل الدراسي الثاني، وذلك بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات الطبية، ووكلاء الكليات ذات الاختصاص، ومدير المستشفيات الجامعية، ومدير مستشفى قصر العيني الفرنساوي، ومدير مستشفى الطلبة، ورئيس الإدارة المركزية للشئون الطبية، ومدير عام الشؤون الوقائية، وأمين عام الجامعة، ورئيس اتحاد طلاب الجامعة.



واستعرض الدكتور محمد الخشت، خلال الاجتماع، الخطة التي وضعتها الجامعة منذ شهر لمواجهة فيروس كورونا الجديد، في حال رصد أي حالات - لا قدر الله - حيث تم تشكيل لجنة طبية خاصة لمكافحة الفيروس ومتابعة الحالات المشتبه في إصابتها، ووجه بقيام الجامعة بإطلاق حملة للتوعية بأعراض الفيروس الجديد وطرق الوقاية منه، والتعريف بالأماكن التي تتوجه لها الحالات المشتبه إصابتها بالفيروس الجديد، من الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس.



وأعلن الدكتور الخشت، عن تجهيز غرف استقبال وعزل الحالات المشتبه إصابتها بالفيروس الجديد على مدار 24 ساعة في مستشفيات جامعة القاهرة وهي مستشفى قصر العيني التعليمي ومستشفى قصر العيني الفرنساوي ومستشفى الطلبة بميدان الجيزة، ومستشفى ثابت ثابت، وتحديد فريق طبي يضم عددا من المتخصصين، داخل كل مستشفى للكشف على الحالات وإرسال العينات إلى المعامل المركزية بوزارة الصحة.

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وأكد الدكتور الخشت، أن الجامعة لن تفرط في أبنائها من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين وسوف يتم علاج أي حالات داخل مستشفيات الجامعة بالمجان، مشددًا على ضرورة قيام المسئولين داخل الكليات والمستشفيات الجامعية بالتنبيه على الموظفين بضرورة اتباع التعليمات الخاصة بالوقاية، وموجهًا بسرعة توريد المستلزمات الطبية اللازمة.وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة قامت بالتنسيق مع وزارة الصحة للتعامل مع الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا الجديد من خارج الجامعة، واتخاذ إجراء وقائي معها وتخصيص سيارة إسعاف لنقلها إلى المستشفيات التي حددتها وزارة الصحة للتعامل معها وعلاجها.وكان الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، أعلن عن إعداد الجامعة خطة شاملة لمواجهة فيروس كورونا الجديد واتخاذ الإجراءات الوقائية، منذ الأسبوع الماضي، وتم تعميم الإصدار الأول من الخطة الشاملة على كل كليات ووحدات وإدارات الجامعة، إلى جانب توزيع منشورات وبوسترات للتعريف بالفيروس والوقاية منه، إلى جانب تشكيل لجنة عليا برئاسته للإشراف على تنفيذ الخطة، واتخاذ ما يلزم لمتابعة الوقاية من الفيروس داخل مجتمع الجامعة وكل مرافقها، وتشكيل غرفة عمليات برئاسة رئيس الادارة المركزية للشئون الطبية للمتابعة وتنفيذ الخطة الموضوعة لحظة بلحظة، ورفع حالة الاستعداد القصوى بأقسام الاستقبال والطوارئ بالمستشفيات الجامعية.