عقد الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، اجتماعًا مع اللجنة العليا للإشراف على تنفيذ خطة الجامعة لمواجهة فيروس كورونا الجديد، لمتابعة تنفيذ الخطة واتخاذ الإجراءات الوقائية داخل مجتمع الجامعة وكل مرافقها مع بداية الفصل الدراسي الثاني، وذلك بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات الطبية، ووكلاء الكليات ذات الاختصاص، ومدير المستشفيات الجامعية، ومدير مستشفى قصر العيني الفرنساوي، ومدير مستشفى الطلبة، ورئيس الإدارة المركزية للشئون الطبية، ومدير عام الشؤون الوقائية، وأمين عام الجامعة، ورئيس اتحاد طلاب الجامعة.
واستعرض الدكتور محمد الخشت، خلال الاجتماع، الخطة التي وضعتها الجامعة منذ شهر لمواجهة فيروس كورونا الجديد، في حال رصد أي حالات - لا قدر الله - حيث تم تشكيل لجنة طبية خاصة لمكافحة الفيروس ومتابعة الحالات المشتبه في إصابتها، ووجه بقيام الجامعة بإطلاق حملة للتوعية بأعراض الفيروس الجديد وطرق الوقاية منه، والتعريف بالأماكن التي تتوجه لها الحالات المشتبه إصابتها بالفيروس الجديد، من الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس.
وأعلن الدكتور الخشت، عن تجهيز غرف استقبال وعزل الحالات المشتبه إصابتها بالفيروس الجديد على مدار 24 ساعة في مستشفيات جامعة القاهرة وهي مستشفى قصر العيني التعليمي ومستشفى قصر العيني الفرنساوي ومستشفى الطلبة بميدان الجيزة، ومستشفى ثابت ثابت، وتحديد فريق طبي يضم عددا من المتخصصين، داخل كل مستشفى للكشف على الحالات وإرسال العينات إلى المعامل المركزية بوزارة الصحة.
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التعليقات على الخشت: تجهيز غرف استقبال وعزل للحالات المشتبه في إصابتها بكورونا بمستشفيات جامعة القاهرة
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