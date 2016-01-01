انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول لبرامج التعليم المدمج بجامعة سوهاج

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مركز التعليم المدمج بجامعة سوهاج


أنهى مركز التعليم المدمج بجامعة سوهاج أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول لبرامج التعليم المدمج و المفتوح للعام الجامعي ٢٠١٩ /٢٠٢٠م.



صرح بذلك الدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة، وقال إن الامتحانات استمرت على مدار ٣ أسابيع ، وخاضها ١١٦٢ طالبا وطالبة سواء الدارسين بنظام التعليم المفتوح القديم، بالإضافة إلى التعليم المدمج بالشراكة مع جامعتي القاهرة والمنيا، أو برنامج الحقوق بالشراكة مع جامعة أسيوط، أو برامج كليتى الآداب والتجارة بسوهاج.

وقال الدكتور كمال سيد خليل مدير مركز التعليم المدمج بالجامعة، أن الامتحانات أجريت بمجمع المدرجات المركزي بمقر الجامعة القديم على ثلاث فترات يوميًا، حيث بدأت الأولى من ٩ حتى ١١ صباحًا، الثانية من ١٢ حتى ٢ ظهرًا، والفترة الثالثة من ٢:٣٠ حتى ٤:٣٠ عصرًا.

مشيرًا إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان سير العملية الامتحانية بكل يسر وسهولة، بالإضافة إلى التأكد من تجهيز الكنترولات وتواجد الملاحظين والخدمات الطبية والأمنية والخدمات المعاونة.

المصدر: elbalad

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