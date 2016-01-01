أنهى مركز التعليم المدمج بجامعة سوهاج أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول لبرامج التعليم المدمج و المفتوح للعام الجامعي ٢٠١٩ /٢٠٢٠م.
صرح بذلك الدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة، وقال إن الامتحانات استمرت على مدار ٣ أسابيع ، وخاضها ١١٦٢ طالبا وطالبة سواء الدارسين بنظام التعليم المفتوح القديم، بالإضافة إلى التعليم المدمج بالشراكة مع جامعتي القاهرة والمنيا، أو برنامج الحقوق بالشراكة مع جامعة أسيوط، أو برامج كليتى الآداب والتجارة بسوهاج.
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التعليقات على انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول لبرامج التعليم المدمج بجامعة سوهاج
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