التعليم العالى: قرار جمهورى بتعيين عميد جديد لطب عين شمس

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صورة الخبر: كلية الطب جامعة عين شمس
كلية الطب جامعة عين شمس


أعلن د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي عن صدور قرار جمهوري بتعيين د. أشرف عمر محمود علي - عميدًا لكلية الطب جامعة عين شمس.
وكان قد تلقى د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من د.طايع عبداللطيف مستشار الوزير للأنشطة الطلابية، حول مهرجان المنصورة الرقمي الأول للمواهب خلال الفترة من ١٥ فبراير الجاري حتى 1 أبريل المقبل.

ونظم المهرجان جامعة المنصورة بالتعاون مع قطاع الأنشطة الطلابية بالوزارة برئاسة د. أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة، ود. محمد عطية نائب رئيس جامعة المنصورة للتعليم والطلاب.

وينظم مهرجان المنصورة الرقمي الأول للمواهب، مسابقات بين الطلاب في مجال الفنون التشكيلية ومجالات التصوير الفوتوغرافي خاصة تصوير المعالم الأثرية، والفنون التشكيلية والغناء والعزف الفردي والإنشاد الديني وتلاوة القرآن الكريم والترانيم والقصة القصيرة والرواية والشعر ( عامية وفصحى) والبحث المقالي والأفلام القصيرة.

ويتم تسجيل الكود الموجود بالإعلان للتعرف على الشروط وطريقة التسجيل ومراحل التسابق، وأيضًا الجوائز، كما يمكن زيارة الموقع الإلكتروني http://talent.mans.edu.eg/ للاشتراك في المهرجان.

المصدر: elbalad

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