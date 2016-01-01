جامعة سوهاج تبحث مع صندوق تحيا مصر تنفيذ مبادرة دكان الفرحة

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استقبل الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج اليوم، وفد صندوق تحيا مصر ويمثله هشام خليفة مسئول برنامج الدعم الاجتماعي ومشروعات تشغيل الشباب، ونهال فاروق غرابة مدير العلاقات العامة، والمهندس أدهم محمود مسئول برنامج التمكين العمراني، ومحمود رشدي منسق الصندوق بالمحافظة، وبحضور صبري محمود مدير إدارة الجوالة والخدمة العامة بالإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية بالجامعة.



وقال الدكتور أحمد عزيز ، إن اللقاء هدف إلى مناقشة إمكانية تنفيذ مبادرة "دكان الفرحة" التي أطلقها صندوق تحيا مصر داخل الجامعة، وذلك بعد نجاحها في جامعات الإسكندرية، المنيا، عين شمس وجنوب الوادي، مشيرًا إلى أن المبادرة تستهدف توزيع ٢٥٠ ألف قطعة ملابس مجانا على طلاب الجامعات والأسر الأكثر احتياجاََ، وذلك من خلال تنظيم مجموعة من المعارض فى إطار مبادرة «دكان الفرحة» داخل الجامعات المصرية وبمختلف المحافظات وذلك بالتعاون مع بنك الكساء المصرى وبالتنسيق مع رؤساء الجامعات لحصر أعداد الطلاب الأولى بالرعاية بكل جامعاتها.



وأشاد عزيز، بالمبادرة وبالمجهودات المبذولة من أجل دعم الطلاب غير القادرين وإدخال روح البهجة والسعادة بينهم، لافتًا إلى أن المعرض سيخصص للطالبات غير القادرات، حيث سيتم إعداد حصر بأسماء الطالبات لاختيار ٥ آلاف طالبة من الأكثر احتياجاَ من جميع الكليات، مؤكدًا أن الجامعة من جانبها ستوفر كافة الإمكانيات اللازمة لتنفيذ المعرض ونجاحه بالشكل الذي يليق باسم الجامعة و الصندوق.

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وأكد هشام خليفة ، أن المبادرة تأتى تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى وتستهدف دعم الطلاب المستفيدين والأسر الأولى بالرعاية، موضحًا أن المبادرة نجحت فى توزيع ١٠٠ ألف قطعة ملابس لحوالى ٤٥ ألف مستفيد منذ إطلاقها، وأضاف أن المبادرة تأتى ضمن مشروعات محور الدعم الاجتماعي الذى ينفذه الصندوق لتدعيم شتى مجالات التكافل بين المصريين، مضيفًا أنه تم تخصيص ١٥ ألف قطعة ملابس لتوزيعها بالمجان على طالبات الجامعة.وفي نهاية اللقاء توجه رئيس الجامعة بصحبة وفد صندوق تحيا مصر لمعاينة الأماكن المقترحة لإقامة المعرض ليتناسب مع حجم المعروضات وعدد المستفيدين.