جلسة بين فايلر وكهربا في مران الأهلي

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صورة الخبر: فايلر وكهربا
فايلر وكهربا


عقد رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، جلسة فنية خاصة مع محمود كهربا، لاعب الفريق صباح اليوم على هامش مران الفريق الجماعي.

وشهدت الجلسة المطولة توجيه بعض التعليمات الفنية المتنوعة للاعب، والحديث معه عن بعض الأمور التكتيكية؛ تحضيرا للمرحلة المقبلة.

ويستعد الأهلي لمواجهة المصري بعد غد الجمعة، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

المصدر: elbalad

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