تفاصيل أزمة باهر المحمدي الجديدة مع إدارة الإسماعيلي

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صورة الخبر: باهر المحمدي
باهر المحمدي


كشف مصدر داخل الجهاز الفني، لفريق الكرة الأول بنادي الإسماعيلي، تفاصيل أزمة قائد الفريق باهر المحمدي الجديدة مع مجلس الإدارة.

ونشبت خلال الساعات القليلة الماضية، أزمة داخل نادي الإسماعيلي وذلك بتوقيع غرامة مالية على اللاعب بسبب سفره إلى ألمانيا بدون إذن النادي.

وأكد مصدر داخل الجهاز الفني، أن اللاعب حصل على إذن من المدير الفني ديديه جوميز، ومدير الكرة صبري المنياوي، وذلك من أجل تلقي علاج ألم عضلات البطن.

وشدد المصدر، على أن الجهاز الفني وافق على طلب باهر المحمدي وذلك نظرًا لعدم مشاركته في مواجهة الرجاء المغربي بذهاب دور البطولة العربية.

المصدر: elbalad

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