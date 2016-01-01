كشف مصدر داخل الجهاز الفني، لفريق الكرة الأول بنادي الإسماعيلي، تفاصيل أزمة قائد الفريق باهر المحمدي الجديدة مع مجلس الإدارة.
ونشبت خلال الساعات القليلة الماضية، أزمة داخل نادي الإسماعيلي وذلك بتوقيع غرامة مالية على اللاعب بسبب سفره إلى ألمانيا بدون إذن النادي.
وأكد مصدر داخل الجهاز الفني، أن اللاعب حصل على إذن من المدير الفني ديديه جوميز، ومدير الكرة صبري المنياوي، وذلك من أجل تلقي علاج ألم عضلات البطن.
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التعليقات على تفاصيل أزمة باهر المحمدي الجديدة مع إدارة الإسماعيلي
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