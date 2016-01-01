أخبار الزمالك في الدوحة.. كارتيرون يقود تدريبات الضغط.. وتدريب الحراس على سرعة رد الفعل



الزمالك في الدوحة الزمالك في الدوحة



يتواجد فريق الزمالك بطل الكونفدرالية، حاليًا في العاصمة القطرية "الدوحة" لخوض السوبر الإفريقي ضد الترجي التونسي بطل إفريقيا، يوم الجمعة المقبل.



ونشر موقع "صدى البلد"، العديد من أخبار الزمالك في "الدوحة"، خلال الساعات الماضية، والتي شهدت أحداثا مهمة جاءت كالآتي:



كارتيرون يبدأ مران الزمالك بقراءة الفاتحة استعدادا للترجى فى السوبر الأفريقى

عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة فنية مع اللاعبين قبل بداية المران ظهر اليوم، وبدأت الجلسة بقراءة الفاتحة وشرح البرنامج التدريبي والتعليمات الفنية للاعبين.

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