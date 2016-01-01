لـ السيدات.. طريقة غير متوقعة لتخزين المكرونة المسلوقة



طريقة تخزين المكرونة طريقة تخزين المكرونة



تعانى العديد من السيدات بسبب عدم القدرة على تقديم الأطعمة المختلفة لأطفالها، وذلك لقضاء عدة ساعات طويلة فى العمل.



ولذلك نقدم لكى طريقة تخزين المكرونة المسلوقة على طريقة أمهر الشيفات وهى...



1- ضعي المكرونة المسلوقة في كيس محكم مع كمية قليلة من الزيت حتى لا تلتصق في بعضها وضعيها في الثلاجة لمدة 3-5 أيام ولا تضعي عليها صلصة.

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2- إذا كنت تريدين حفظ مكرونة الفرن يبقى لازم تحفظي اللي حجمها كبير زي اللازنيا والمكرونة البشاميل، قومي بتقطيعها لمكعبات أو قوالب ولفيها جيدا في الكيس وضعيها في الفريزر لوقت الاستخدام.اقرأ أيضابدون تكلفة.. 3 أطعمة غير متوقعة تقضي على الآلام بشكل نهائيإمالة الرأس وربط اليدين.. 5 علامات تدل على الكذب3- عند لسق المكرونة إجعليها نصف تسوية لانه عندما تتقومين بفكها وتضعيها في الماء الساخنة مرة أخرى بعد التجميد لا تتعجن.