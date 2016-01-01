تعانى العديد من السيدات بسبب عدم القدرة على تقديم الأطعمة المختلفة لأطفالها، وذلك لقضاء عدة ساعات طويلة فى العمل.
ولذلك نقدم لكى طريقة تخزين المكرونة المسلوقة على طريقة أمهر الشيفات وهى...
1- ضعي المكرونة المسلوقة في كيس محكم مع كمية قليلة من الزيت حتى لا تلتصق في بعضها وضعيها في الثلاجة لمدة 3-5 أيام ولا تضعي عليها صلصة.
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التعليقات على لـ السيدات.. طريقة غير متوقعة لتخزين المكرونة المسلوقة
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