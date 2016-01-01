طريقة عمل كيك الأناناس

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كيك الأناناس


نقدم لكم طريقة عمل كيك الأناناس بخطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفر

مقادير كيك الأناناس

150 جرام زبدة طرية
180 جرام سكر
1 علبة أناناس كمبوت
10 بيضات
2 جرام فانيليا
2 جرام ملح
300 جرام دقيق
10 جرام بيكينج بودر
180 جرام سكر
50 جرام زبدة سايحة

طريقة تحضير كيكة الأناناس

* لعمل الصوص:ضعي السكر على النار مع الـ50 جرام زبدة حتى يتحول إلى كراميل

* لعمل الكيك:سخني الفرن على درجة حرارة 180 مئوية

* ادهني القالي بالزبدة وضعي قطع الأناناس ثم صبي عليه الكراميل
* اخفقي البيض جيدا، ثم اضيفي الزبدة واستمري في الخفق ثم السكر والفانيليا

* اخلطي الدقيق مع الملح والكيك شيف وقلبيهم جيدا

* اضيفي خليط الدقيق إلى الخليط السائل واستمري في الخلط حتى يصبح لديكي عجينة سائلة متجانسة

* صبي الخليط في القالب وادخليه الفرن مدة 45 دقيقة

* بعد أن تخرج من الفرن قدميها مقلوبة

المصدر: قناة سي بي سي سفر

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