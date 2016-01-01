

كيك الأناناس كيك الأناناس



نقدم لكم طريقة عمل كيك الأناناس بخطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفر



مقادير كيك الأناناس



150 جرام زبدة طرية

180 جرام سكر

1 علبة أناناس كمبوت

10 بيضات

2 جرام فانيليا

2 جرام ملح

300 جرام دقيق

10 جرام بيكينج بودر

180 جرام سكر

50 جرام زبدة سايحة

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طريقة تحضير كيكة الأناناس* لعمل الصوص:ضعي السكر على النار مع الـ50 جرام زبدة حتى يتحول إلى كراميل* لعمل الكيك:سخني الفرن على درجة حرارة 180 مئوية* ادهني القالي بالزبدة وضعي قطع الأناناس ثم صبي عليه الكراميل* اخفقي البيض جيدا، ثم اضيفي الزبدة واستمري في الخفق ثم السكر والفانيليا* اخلطي الدقيق مع الملح والكيك شيف وقلبيهم جيدا* اضيفي خليط الدقيق إلى الخليط السائل واستمري في الخلط حتى يصبح لديكي عجينة سائلة متجانسة* صبي الخليط في القالب وادخليه الفرن مدة 45 دقيقة* بعد أن تخرج من الفرن قدميها مقلوبة