نقدم لكم طريقة عمل كيك الأناناس بخطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفر
مقادير كيك الأناناس
150 جرام زبدة طرية
180 جرام سكر
1 علبة أناناس كمبوت
10 بيضات
2 جرام فانيليا
2 جرام ملح
300 جرام دقيق
10 جرام بيكينج بودر
180 جرام سكر
50 جرام زبدة سايحة
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